Эксперт: проект Транссахарского газопровода требует нормализации между Нигером и Нигерией

Как отметил Абубакар Якуба Барма, в настоящее время доверие между двумя соседними странами подорвано

РАБАТ, 14 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Реализация масштабного проекта Транссахарского газопровода, предусматривающего транспортировку нигерийского газа в Европу через территорию Алжира и Нигера, требует восстановления отношений между Ниамеем и Абуджей. Такую точку зрения в интервью корреспонденту ТАСС высказал эксперт в области экономики и международных отношений, главный редактор информационного портала ActuNiger Абубакар Якуба Барма.

"Для того чтобы реализация проекта строительства Транссахарского газопровода вошла в практическую плоскость требуется восстановление отношений между властями Нигера и Нигерии. В настоящее время доверие между двумя соседними странами подорвано", - отметил собеседник агентства.

Официальная Абуджа осудила произошедший 26 июля военный мятеж в Нигере, в результате которого был отстранен от власти президент Мохамед Базум. Нигерия с 1 августа прекратила поставки электроэнергии в Нигер, что привело к массовым отключениям в соседней стране. Кроме того, президент Нигерии Бола Тинубу в числе первых предложил военное вмешательство в качестве средства восстановления конституционного порядка в Нигере.

Актуальность газопровода повысилась

"В настоящее время оценить воздействие событий в Нигере на перспективы строительства Транссахарского газопровода, равно как и предсказать сроки его начала и завершения, трудно, потому что проект пока не находится на стадии реализации. Ведется его разработка, уточняются технические параметры, определяются стороны-инвесторы, проводятся встречи, произносятся речи. Иными словами, есть добрые намерения и принципиальная готовность заинтересованных сторон", - рассказал Барма.

"Чтобы активизировать проект Транссахарского газопровода, необходимо восстановление отношений между Нигером и Нигерией. А значит, придется ждать избранного, то есть законного правительства в Ниамее", - указал эксперт.

"Этому проекту больше 10 лет, но его актуальность значительно повысилась в связи с возросшей потребностью рынка Евросоюза в природном газе на фоне российско-украинского конфликта", - пояснил он. "Также очевидно, что проект Транссахарского газопровода потребует больших инвестиций. Необходимые деньги может дать Китай, но в роли главных инвесторов способны выступить аравийские монархии, учитывая их отношения с мусульманскими странами, через которые будет проходить газопровод", - отметил Барма.

При этом угрозы в сфере безопасности эксперт не считает основными проблемами проекта, несмотря на растущую активность вооруженных боевиков в регионе африканского Сахеля. "Дело в том, что уже разработанный маршрут Транссахарского газопровода не проходит через зоны серьезных рисков", - подытожил он.

Меморандум о взаимопонимании

Соглашение о строительстве Транссахарского газопровода протяженностью 4 тыс. км для транспортировки газа из Нигерии в Алжир через Нигер было подписано властями трех стран еще в 2009 году. Однако реализация проекта неоднократно откладывалась, в том числе из-за деятельности повстанческого Движения за освобождение дельты Нигера. На момент заключения соглашения суммарный объем инвестиций в проект оценивался в $10 млрд.

В июле 2022 года на фоне энергетического кризиса в Европе Алжир, Абуджа и Ниамей подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возобновление работы над проектом Транссахарского газопровода. Его планируемая мощность составляет 30 млрд куб. м в год.