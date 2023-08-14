Что известно о происходящем вокруг Нигера

Готовность к диалогу и нападения террористов. Что известно о происходящем вокруг Нигера

Мятежники, захватившие власть в Нигере в конце июля, заявили о готовности к переговорам с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Тем временем страны, входящие в сообщество, пытаются согласовать единую позицию по поводу ввода войск в Нигер.

В самом Нигере отмечается террористическая активность. После мятежа число операций по выявлению боевиков, проводимых нигерскими военными совместно с американскими и французскими войсками, заметно сократилось.

ТАСС собрал главное о происходящем вокруг Нигера после переворота.

Готовность к диалогу

Мятежники готовы в ближайшие дни начать переговоры с ECOWAS, которое угрожает военной операцией в Нигере с целью восстановления конституционного порядка. Премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн, назначенный Национальным советом спасения родины - центральным органом власти после переворота, - заявил, что каналы для диалога с ECOWAS никогда не закрывались. Он отметил положительную динамику в переговорном процессе, приведя в пример визит в Нигер делегации религиозных лидеров Нигерии.

Говоря о введенных со стороны ECOWAS санкциях, которые ранее называл бесчеловечными, Али Ламин Зейн высказал мнение, что Нигер в состоянии их преодолеть.

Подготовка к интервенции

Лидеры стран - членов ECOWAS на саммите в Абудже договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее", чтобы восстановить конституционный порядок и освободить отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Однако парламент организации не может согласовать единую позицию по поводу ввода войск в Нигер.

Против военного решения кризиса в Нигере высказывается нигерийская оппозиция. Так, пресс-секретарь оппозиционной Народно-демократической партии Дебо Ологунагба заявил, что президент Нигерии Бола Тинубу, который также в настоящее время возглавляет Совет глав государств и правительств ECOWAS, преследует политические цели, настаивая на интервенции. По мнению Ологунагбы, вторжение "приведет к введению чрезвычайного положения в Нигерии, что отвлечет внимание от недостатков правления партии и судебного процесса, оспаривающего результаты президентских выборов".

Между тем в посольстве РФ в Нигерии отметили, что "отдельно взятые лица высказываются против возможной операции ECOWAS, но военное руководство подтвердило полную поддержку президента".

Мобилизация войск под эгидой ECOWAS

Власти Сенегала начали мобилизацию, сообщила сенегальская газета L’Observateur со ссылкой на записку начальника генштаба вооруженных сил, генерала Мбайе Сиссе. По данным издания, в записке от 11 августа содержится призыв венным собраться в городе Тьес на западе страны.

Ранее штаб обороны Нигерии начал готовиться к возможной мобилизации. Высшее командование ВС Нигерии поручило руководителям подразделений предоставить информацию о численности личного состава, оборудовании и прочем, пишет нигерийская газета Punch.

Террористическая активность

Боевики группировки "Ан-Нусра", связанной с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ), напали на нигерских военных в регионе Тилабери, расположенном в нестабильном районе между Буркина-Фасо и Мали. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, эта атака произошла утром 8 августа и стала первым нападением боевиков на нигерских военных после государственного переворота. По данным канала, террористы пытаются оказать давление на сформированное мятежниками правительство Нигера, чтобы освободить 16 боевиков группировки.

Также 13 августа нападению, предположительно, со стороны террористов подверглась казарма, расположенная примерно в 100 км от столицы Нигера.