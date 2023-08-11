Что известно о вооруженных силах ECOWAS и их использовании в конфликтах в Африке

Лидеры сообщества 10 августа 2023 года приняли решение "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 августа 2023 года лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) приняли решение "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере. Об этом заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении из столицы Нигерии, Абуджи, где прошел саммит объединения. ТАСС подготовил материал о вооруженных силах ECOWAS и военных операциях под эгидой этой организации.

Вооруженные силы, правовая база

ECOWAS - региональная организация, в состав которой входят 15 государств - Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того (при этом членство Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали приостановлено в связи захватом власти в них власти в результате госпереворотов). Она была создана в 1975 году как сугубо экономическое объединение, однако со временем стала выполнять и задачи по обеспечению мира и безопасности в субрегионе, участвуя в разрешении внутренних конфликтов в странах-членах.

Возможность создания в случае необходимости общих вооруженных сил сообщества была предусмотрена еще в 1981 году протоколом о взаимопомощи в вопросах обороны. В 1990 году была учреждена Мониторинговая группа (ECOMOG), которой были даны полномочия не только контролировать соблюдение режима прекращения огня, но и вести боевые действия. Она была создана на временной основе для восстановления мира в Либерии, где шла гражданская война, однако впоследствии превратилась в постоянно действующую структуру.

В 1999 году странами объединения был подписан протокол, касающийся механизма предотвращения, регулирования и разрешения конфликтов, поддержания мира и безопасности, учредивший Совет по посредничеству и безопасности, который принимает решения о военном вмешательстве. Документ подтвердил роль ECOMOG как группы быстрого реагирования. Ей были предоставлены широкие полномочия, включая контроль за соблюдением перемирия, проведение операций по поддержанию мира и гуманитарных интервенций, разоружение комбатантов, исполнение международных санкций.

В 2001 году был принят протокол о демократии и надлежащем управлении, провозгласивший нулевую терпимость к силовому захвату власти в государствах - членах ECOWAS. Он также детализировал механизм санкций, применяемых в отношении государств-членов в случае неконституционного захвата власти.

В 2004 году на основе ECOMOG были созданы Силы постоянной готовности ECOWAS (при их учреждении планировалось, что их численность составит 6,5 тыс. человек).

Численность и компоненты военных операций определяются в каждом конкретном случае. Воинские и полицейские контингенты, а также военную технику на добровольной основе предоставляют государства-члены. Совокупная численность вооруженных сил (включая резерв) 15 стран сообщества, согласно данным британского Международного института стратегических исследований (доклад The Military Balance 2022), - 401,5 тыс. Крупнейшей является армия Нигерия - 223 тыс. человек.

Военные операции

Вооруженные силы сообщества приняли участие в девяти военных операциях, в том числе дважды в Либерии и трижды в Гвинее-Бисау.

В 1990 году 3 тыс. военнослужащих стран ECOWAS в составе ECOMOG были привлечены к участию в миротворческой операции в Либерии. Там годом ранее началась гражданская война, в ходе которой шли бои между несколькими вооруженными группировками, а также между ними и правительственными войсками. Из-за нарастающего насилия контингент ECOMOG был увеличен до 20 тыс. При посредничестве наблюдателей ECOMOG было заключено несколько соглашений о прекращении огня, однако они не соблюдались противоборствующими сторонами. Гражданская война фактически продолжалась до 1997 года, когда были организованы всеобщие выборы и президентом был избран лидер одной из группировок Чарльз Тейлор. Военные ECOWAS покинули страну в конце 1998 года.

В 1997 году силы ECOMOG вмешались в ситуацию в Сьерра-Леоне после свержения гражданского правительства Ахамада Теджана Каббы в ходе военного переворота. Первоначально это был контингент в составе 700 человек, затем его численность была доведена до 13 тыс., 12 тыс. из которых составляли нигерийские военнослужащие. В начале 1998 года миротворцы предприняли наступление и взяли столицу Фритаун - военный режим пал, Кабба вновь возглавил страну. Войска были выведены в 2000 году.

В 1998 году 600 военнослужащих, действующих в рамках ECOMOG, были размещены в Гвинее-Бисау. В этой стране велись боевые действия между мятежниками, на чью сторону перешла армия, и лояльными правительству силами, поддержку которым оказывали военные из Сенегала и Гвинеи. Весной 1999 года ECOWAS принял решение о выводе из страны контингента, так как Сообщество не располагало силами и средствами для проведения в стране полноценной миротворческой операции в связи с тем, что основная часть войск была задействована в Сьерра-Леоне. Процесс мирного урегулирования перешел под эгиду ООН.

В 2003 году была развернута миссия ECOWAS в Кот-д'Ивуаре (ECOMICI), где шла гражданская война, расколовшая страну на мусульманский север и христианский юг. Африканский контингент численностью 1,3 тыс. военнослужащих оказывал содействие французским военным, действовавшими в этой стране в рамках операции "Единорог". Позже его численность была доведена до 3,2 тыс. Кроме того, ECOWAS выступало в роли посредника в переговорном процессе сторон. В апреле 2004 года африканские силы были интегрированы в Миссию ООН в этой стране.

В 2003 году силы ECOWAS повторно были задействованы в Либерии, где с 1999 года шла вторая гражданская война. Сначала сообщество направило в эту страну военных наблюдателей, затем контингент численностью 3,5 тыс. солдат. С их прибытием боевые действия были остановлены. В августе 2003 года президент Тейлор подал в отставку и было заключено соглашение о мирном урегулировании, предусматривающее создание национального переходного правительства с включением в него представителей правительства и повстанческих группировок. В октябре того же года контингент ECOWAS был переподчинен ООН.

В 2012 году после очередного военного переворота в Гвинее-Бисау страны ECOWAS второй раз отправили войска в эту страну. Контингент численностью порядка 1 тыс. военнослужащих находился там до 2020 года, когда новый президент Умару Сисоку Эмбало заявил, что ему не нужна помощь извне.

В начале 2013 года с санкции СБ ООН была создана Африканская международная миссия поддержки Мали (AFISMA), в состав которой вошли 6 тыс. военнослужащих западноафриканских стран. Перед ними была поставлена задача оказывать содействие армии Мали и находившемуся там французскому контингенту (в рамках операции "Сервал") в борьбе с радикальными исламистами, захватившим северные районы этой страны. В марте того же года AFISMA была переподчинена Африканскому союзу, что позволило включить в нее чадский контингент, в июле она вошла в состав Многомерной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA).

В 2017 году силы ECOWAS провели операцию "Восстановление демократии" в столице Гамбии Банжуле, где в 2016 году разгорелся конституционный кризис, вызванный нежеланием президента Яйи Джамме признать поражение на выборах и передать власть новоизбранному президенту страны, в прошлом лидеру оппозиции Адаме Барроу. Барроу был приведен к присяге в качестве президента в посольстве Гамбии в Сенегале и потребовал военного вмешательства ECOWAS. 19 января 2017 года сенегальские войска вторглись в Гамбию, флотом Нигерии была установлена морская блокада, нигерийские самолеты начали патрулирование воздушного пространства страны. 21 января Джамме отказался от борьбы за власть и покинул Гамбию. 2,5 тыс. военнослужащих стран ECOWAS в рамках новой миссии ECOWAS в Гамбии (ECOMIG) продолжают оставаться в стране, обучая местные силы безопасности.

В 2022 году силы ECOWAS начали третье развертывание в Гвинее-Бисау после того, как была осуществлена попытка госпереворота против президента Умару Сисоку Эмбало. В состав Миссии ECOWAS по поддержке стабилизации входят около 600 военнослужащих.