ЦБ отменил до конца года ограничение полной стоимости потребкредитов

Выдачу банками займов по высоким ставкам будут сдерживать решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам, отметили в регуляторе

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Банк России до конца 2023 года не будет ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) по всем категориям потребительских кредитов и отдельным видам займов, сообщила пресс-служба регулятора. Предполагается, что кредиторы получат больше гибкости в подстройке процентных ставок на фоне повышения ключевой ставки.

"Совет директоров Банка России принял решение не ограничивать с 16 августа по 31 декабря 2023 года ПСК: для кредитных организаций - по всем категориям потребительских кредитов (займов); для кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов - по всем категориям потребительских займов; для микрофинансовых организаций - по категориям: потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой; POS-займов. По иным категориям ПСК микрофинансовых организаций и по всем категориям ПСК ломбардов сохраняются ограничения", - указали в ЦБ РФ.

Ограничения предполагают, что ПСК не может превышать наименьшую из величин: 292% годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК по соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем квартале, более чем на одну треть.

Принятое послабление предоставит кредиторам возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок как по кредитам и займам, так и по депозитам, к повышению ключевой ставки. Также это повысит эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и ускорит влияние решений Банка России на привлекательность депозитов и темпы роста кредитования и позволит быстрее ограничить проинфляционные риски, пояснили в ЦБ.

"Срок действия моратория определен таким образом, чтобы дать участникам рынка достаточно времени для адаптации к изменившимся условиям, а также учитывает лаг между кварталом определения референсной ПСК и кварталом ее применения, который составляет два квартала", - добавили в пресс-службе.

При этом выдачу банками кредитов по высоким ставкам будут сдерживать решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам, напомнили в регуляторе. Также продолжит действовать установленное законом общее для всех кредиторов требование, согласно которому процентная ставка по договору потребительского кредита не может превышать 0,8% в день.

О полной стоимости кредита

Полная стоимость кредита учитывает не только сумму кредита и процентную ставку, но и другие расходы, предусмотренные договором, - например, обязательную страховку или плату за выпуск кредитной карты.

При этом, помимо связанных с кредитом дополнительных услуг вроде страховки, банки могут предлагать потребителям добровольные дополнительные услуги, которые не связаны с параметрами кредита и возможностью его получения.