В Чувашии вдвое сократился срок окупаемости проектов в хмелеводстве

Это стало возможным за счет увеличения и расширения форм государственной поддержки

ЧЕБОКСАРЫ, 18 августа. /ТАСС/. Период окупаемости проектов в хмелеводстве в Чувашии сокращен с 16-17 лет до восьми лет за счет увеличения и расширения форм государственной поддержки. Об этом говорится в сообщении, распространенном Минсельхозом республики.

"Объем субсидий позволяет окупить проекты за 7-8 лет. А если без господдержки, это осуществляется в течение 16-17 лет. Поэтому эта отрасль стала более привлекательна", - приводятся в сообщении слова вице-премьер республики, министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова.

По его словам, меры поддержки постоянно совершенствуются. "На республиканском уровне возвращаем часть затрат на хмелешпалеры, хмелеуборочные и сушильные комбайны. Скоро, например, начнем субсидировать бывшую в употреблении спецтехнику для хмеля", - процитировали министра в его пресс-службе.

Артамонов уточнил ТАСС, что за последние три года господдержка увеличилась в несколько раз. "Мы гибко реагируем. <…> Готовы индивидуально рассмотреть какие-то проекты", - пояснил собеседник агентства.

По информации Минсельхоза Чувашии, в республике действуют 13 форм и направлений поддержки хмелеводства. В частности, предусмотрены региональные субсидии на реализованный хмель, возмещается до 40% затрат на строительство и реконструкцию хмелевых шпалер, 50% затрат на приобретение специализированной техники и оборудования для хмелеводства. Господдержка также предоставляется на проведение гидромелиоративных мероприятий, известкование кислых почв, фосфоритование почв.