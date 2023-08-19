Минфин заявил, что приостановка налоговых соглашений продлится до восстановления прав РФ

Такую реакцию Минфин РФ опубликовал в связи с обращением Великобритании об отмене приостановки статей конвенции "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до восстановления нарушенных прав России либо до тех пор, пока соглашения не будут денонсированы. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Такую реакцию министерство опубликовало в связи с обращением Великобритании об отмене приостановки статей конвенции "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества" от 1994 года.

"Предусмотренная указом частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до тех пор, пока права российской стороны не будут восстановлены либо соглашения не будут денонсированы", - говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что 8 августа принят указ президента РФ, которым приостановлено действие отдельных положений международных налоговых договоров России с недружественными странами. "Западные страны с 2022 года в одностороннем порядке вводят экономические ограничительные меры в отношении России. В том числе в феврале текущего года Россия включена Европейским Союзом в список не сотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый "черный список ЕС". Одновременно отмечается неисполнение отдельных положений налоговых соглашений недружественными странами. Например, отказы в выдаче подтверждений постоянного местонахождения в иностранном государстве своим резидентам для применения соглашений, а также приостановление обмена налоговой информацией с Россией", - отмечается в сообщении.

В сложившихся условиях Россия не могла продолжать применять соглашения в одностороннем порядке, подчеркивается в сообщении. "Венская конвенция о праве международных договоров допускает такую форму, как приостановка соглашений, в том числе их отдельных положений, если права другой страны были нарушены", - следует из сообщения.

В пятницу британское управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC) заявило, что Великобритания продолжает соблюдать Конвенцию об избежании двойного налогообложения с РФ от 1994 года и призывает Москву отказаться от отмены ряда ее положений.

Указ президента

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами, включая Великобританию. Согласно документу, Москва пошла на данный шаг «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями некоторых стран. Действие соглашений приостанавливается «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц» или до прекращения действия соответствующих документов.

В середине марта Минфин и МИД России обратились к президенту РФ с предложением приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России санкции. При этом, как позднее пояснял статс-секретарь — замглавы Минфина Алексей Сазанов, для физических лиц нормы об избежании двойного налогообложения сохранятся, так как в соглашениях будут приостановлены статьи, в которых предусмотрены пониженные ставки налогов по процентам и дивидендам.