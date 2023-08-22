В Минпромторге заявили, что регионы получат пособия по разработке программ развития БПЛА

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак пояснил, что эти программы будут способствовать созданию новой отрасли экономики

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ совместно с ГТЛК и НТИ "Аэронет" разработали методические рекомендации для регионов по разработке и мониторингу программ развития отрасли БПЛА. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил регионам разработать и утвердить до 1 октября программы развития беспилотных авиасистем (БАС) и направить в Минпромторг.

"Мы сейчас совместно с ГТЛК и платформой НТИ создали методические рекомендации для регионов по разработке, содержанию, утверждению и мониторингу программ развития беспилотной авиации в регионах", - отметил Шпак.

По его словам, в каждой такой региональной программе развития отрасли БАС должны быть учтены особенности региона и факторы, потенциально влияющие на развитие отрасли БАС в регионе, оценка потребности в БАС и план по формированию регионального флота, а также цели и задачи программы и ее финансовое обеспечение.

"Эта программа будет, по сути, способствовать созданию новой отрасли экономики в заинтересованных регионах и в целом, достижению целей национального проекта по БАС", - добавил он.