Банк БРИКС планирует создать собственную систему кредитования в местных валютах

Организация планирует предоставить кредиты на сумму от $8 до $10 млрд, сообщила глава банка Дилма Руссефф

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) стремится создать собственную систему кредитования в местных валютах, отвечающую интересам развивающихся стран, с целью продвижения многополярной международной финансовой системы. Об этом сообщила глава НБР Дилма Руссефф в интервью газете Financial Times.

"В этом году мы рассчитываем предоставить кредиты на сумму от $8 до $10 млрд, - сказала Руссефф. - Наша цель - охватить около 30% всего, что мы предоставляем в качестве ссуды, <...> в местной валюте". По ее словам, финансовый институт планирует начать кредитование в южноафриканских рандах и бразильских реалах, а также в рупиях. Кредитование в местной валюте позволит заемщикам в странах-членах избежать валютного риска и колебаний процентных ставок в США.

"Местные валюты не являются альтернативой доллару, - подчеркнула глава банка. - Они являются альтернативой системе. До сих пор система была однополярной, <...> она будет заменена более многополярной системой". "Мы отвергаем любые условия, - заявила Руссефф. - Зачастую кредит предоставляется при условии проведения определенной политики. Мы этого не делаем. Мы уважаем политический курс каждой страны".

"Мы стремимся стать важным банком для развивающихся стран и развивающихся рынков, банком, созданным развивающимися странами для себя", - добавила глава НБР, указав, что сейчас рассматриваются заявки на присоединение к финансовому институту от примерно 15 стран и, вероятно, 4 или 5 из них будут одобрены. Она отказалась назвать эти страны, но отметила, что приоритетом для НБР является диверсификация географического представительства.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите объединения в Форталезе в июле 2014 года. Его цель - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. За годы работы банк одобрил 98 проектов в общей сложности на $33,2 млрд в таких областях, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.