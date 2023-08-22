Тимати выразил готовность приобрести вместе с Антоном Пинским сеть Domino’s Pizza в России

Главный франчайзи Domino's Pizza ранее сообщил, что инициирует банкротство российского подразделения

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) выразил готовность приобрести совместно с ресторатором Антоном Пинским сеть пиццерий Domino’s Pizza в России. Об этом он сообщил в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino’s Pizza, прошу руководство связаться с нами и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством", - написал бизнесмен.

У Юнусова и Пинского уже есть опыт перезапуска в России бизнеса покинувшей страну компании. В марте 2022 года американская сеть кофеен Starbucks сообщила, что приостанавливает всю деловую активность, включая поставки продукции на территорию РФ. Затем компания заявила о решении уйти с российского рынка. Активы Starbucks приобрели в партнерстве Юнусов, Пинский и компания "Синдика".

В понедельник главный франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии DP Eurasia объявил о намерении подать заявление о признании его российского дочернего предприятия DP Russia банкротом. Компания отметила осложнение обстановки на российском рынке и указала, что прекращает попытки продажи бизнеса в России.