Экспортная мощность порта Измаил на Дунае снизилась на 15%

По словам главы Мининфраструктуры Украины Александра Кубракова, в порту повреждены терминалы и грузовая инфраструктура

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Экспортная мощность украинского порта Измаил, расположенного на реке Дунай в Одесской области, снизилась на 15%. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков в своем Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Измаиле ночью. После прекращения действия зерновой сделки Дунай остался последним путем, которым Украина может вывозить по воде свои зерновые.

"Только за эту ночь на 15% была снижена экспортная мощность порта Измаил, до этого были [повреждения] в порту Рени", - написал министр.

В частности, по его словам, в порту Измаил повреждены терминалы и грузовая инфраструктура.

15 августа бизнес-портал Uaprom.info сообщил, что за неделю с 7 по 13 августа количество грузовых судов в дунайских портах Измаил и Рени выросло в два с лишним раза. До выхода России из черноморской инициативы через дунайские порты отправлялась примерно четверть экспорта украинских зерновых. Зерно грузилось на баржи, которые затем следовали по внутренним водам Румынии до порта Констанца.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что изучаются варианты с целью обеспечить экспорт сельскохозяйственной продукции Украины объемом около 4 млн тонн в месяц через дунайские порты и что не исключаются военные решения для защиты судов, следующих в эти порты и из них.