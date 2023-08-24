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обновлено 24 августа, 13:26
Саммит БРИКС - 2023

Гутерриш заявил о продолжении работы по экспорту российского продовольствия и удобрений

Генсек ООН добавил, что "многие вещи уже сделаны"

ООН, 24 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о работе над решением остающихся вопросов, препятствующих экспорту российского продовольствия и удобрений.

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"Во-первых, многое было сделано для организации экспорта российского продовольствия и удобрений. По-прежнему есть нерешенные вопросы. Но многие вещи уже сделаны, - сказал он журналистам на полях саммита БРИКС. - Мы работаем над решением остающихся вопросов".

"То, что черноморская зерновая инициатива приостановилась, не помогает нам в этих усилиях", - добавил Гутерриш. 

Теги:
РоссияГутерриш, АнтониуСаммит БРИКС - 2023
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