Гутерриш заявил о продолжении работы по экспорту российского продовольствия и удобрений

Генсек ООН добавил, что "многие вещи уже сделаны"

ООН, 24 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о работе над решением остающихся вопросов, препятствующих экспорту российского продовольствия и удобрений.

"Во-первых, многое было сделано для организации экспорта российского продовольствия и удобрений. По-прежнему есть нерешенные вопросы. Но многие вещи уже сделаны, - сказал он журналистам на полях саммита БРИКС. - Мы работаем над решением остающихся вопросов".

"То, что черноморская зерновая инициатива приостановилась, не помогает нам в этих усилиях", - добавил Гутерриш.