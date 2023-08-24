Раиси: Иран поддерживает усилия БРИКС по замещению доллара в международных расчетах

Президент республики отметил, что стратегическое сотрудничество между Ираном и членами БРИКС, особенно в вопросах энергетического перехода и развития торговли, занимает важное место в повестке сообщества

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Иран поддерживает усилия стран БРИКС, направленные на замещение доллара в международных расчетах. Об этом заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси, выступая на заседании саммита БРИКС и его партнеров - БРИКС - Африка и Диалог "БРИКС плюс".

"Стратегическое сотрудничество между Ираном и членами БРИКС, особенно в вопросах энергетического перехода и развития торговли, занимает важное место в повестке сообщества. Мы всячески поддерживаем страны БРИКС в их усилиях по дедолларизации, которые позволяют оживить взаимную торговлю и инвестиционные потоки, а также укрепить механизмы расчетов в национальных валютах", - сказал Раиси.

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), доля доллара в мировых резервах по состоянию на март текущего года составляла 58,36%. В 1999 году этот показатель, как свидетельствует статистика МВФ, достигал 71%.

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.