Бахрейн видит огромные потенциальные выгоды от сотрудничества с БРИКС

В МИД королевства приветствовали решение о расширении сообщества

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Бахрейн видит для себя огромные потенциальные выгоды от совместной работы со странами БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни в своем выступлении на встрече лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран и кандидатами на вступление в объединение (формат БРИКС+ и БРИКС Outreach).

"Мы видим огромные потенциальные выгоды от совместной работы [со странами БРИКС], обмена опытом, наращивания нашего индивидуального и коллективного потенциала в таких областях, как торговля, технологии, здравоохранение и туризм", - отметил министр. "Путем углубления сотрудничества со странами-единомышленниками на основе международного права, взаимоуважения и более всеобъемлющего и эффективного плюрализма мы сможем укрепить наши общие интересы в различных сферах", - добавил он.

Аз-Заяни напомнил, что королевство недавно подало заявку на присоединение к БРИКС. В этой связи он приветствовал решение о расширении сообщества и поздравил вступившие в него страны.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге на западе ЮАР. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.

Ранее формальные заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны. Это Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Куба, Кувейт, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд и Эфиопия.