Эксперт заявила, что решение о добровольной маркировке игрушек могут принять до конца года

Маркировка может затронуть категорию игр и игрушек - конструкторы и строительные наборы, куклы, мягкие игрушки, транспорт, наборы-эксперименты, настольные игры и головоломки, отметила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Решение о добровольном этапе маркировки игрушек в России может быть принято правительством до конца текущего года, сообщила в интервью ТАСС президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

"Решение о добровольном этапе цифровой маркировки игрушек будет принято правительством до конца этого года. Сейчас Минпромторг России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, отраслевыми ассоциациями и бизнес-сообществом прорабатывает вопрос о проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов товаров для детей", - сказала Цицулина.

По ее словам, соответствующий доклад в правительство должен быть направлен до конца сентября. В свою очередь от ассоциации сформирована рабочая группа с ведущими организациями в сфере производства, дистрибуции, розничной торговли. "Пригласили к участию маркетплейсы и даже рынки - например, направили письмо руководству московского "Садовода", - рассказала президент АИДТ.

По ее словам, маркировка может затронуть категорию игр и игрушек - конструкторы и строительные наборы, куклы, мягкие игрушки, транспорт, наборы-эксперименты, настольные игры и головоломки. "Все эти категории в совокупности составляют более 50% товарных категорий рынка игр и игрушек", - отметила Цицулина.

Она обратила внимание, что маркировка требует определенного уровня цифровизации бизнес-процессов, временных, трудовых и финансовых затрат - они оказывают определенное влияние на ценообразование.

"Учитывая опасения роста цен, мы договорились с ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки - прим. ТАСС) вести калькулятор затрат, публично обсуждая все их компоненты и предоставляя возможность считать расходы на маркировку игрушек в режиме реального времени. Готовим выезды на производство, чтобы вместе с производственниками и технологами сформировать цифровой паспорт маркировки игрушек по категориям", - сказала собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 10:00 мск.