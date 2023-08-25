Президент АИДТ: российские школы открывают для себя отечественное учебное оборудование

Антонина Цицулина — о Национальном съезде производителей учебного оборудования, трендах в отрасли и состоянии российской индустрии детских товаров

О текущем состоянии индустрии детских товаров и вызовах, которые стоят перед отраслью, о мерах поддержки производителей продукции для детей и защиты рынка от недобросовестных игроков, а также о Национальном съезде производителей учебного оборудования, который начинает работу во вторник, в интервью ТАСС рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

— В конце августа в Москве пройдет Национальный съезд производителей учебного оборудования. Какие темы на нем планируется обсудить?

— В ходе всех отраслевых мероприятий, которые проводит наша ассоциация, участники рынка обсуждают актуальные темы и вырабатывают консолидированные позиции, которые затем мы публично представляем в органы власти и в ведомства, принимающие решения.

Если говорить про текущие вопросы, перед нами стоит задача кратного увеличения объема производимой продукции. При этом она должна быть не хуже зарубежных аналогов, поставки которых в Россию прекратились. И крайне желательным является запуск новых производств, которые могли бы выпускать инновационную, современную продукцию. Какие есть барьеры, какие меры поддержки необходимы отрасли — эти вопросы мы и обсудим в ходе съезда. Итогом трехдневной работы станет подробный доклад о состоянии отрасли производства учебного оборудования. В него войдут наши предложения по мерам поддержки, которые могли бы стабилизировать деятельность предприятий и позволить перейти к модернизации производств и увеличению объемов выпускаемой продукции.

— Какие актуальные тренды в сегменте учебного оборудования вы могли бы выделить?

— Основным трендом сейчас становится предпрофильная подготовка детей в средней и старшей школе. Это требует современных учебно-лабораторных стендов, конструкторов с наборами для прототипирования, цифровых лабораторий с дополненной и виртуальной реальностью и т.д. При этом все они должны быть "детскими", учитывать возрастные особенности детей, но одновременно обеспечивать ребятам лучшие возможности цифрового мира.

Я не шучу, когда пытаюсь донести в высокие кабинеты, что если в стране нужны биотехнологи и экологи, создатели транспорта будущего, квантовые инженеры, то их подготовку необходимо начинать с игровых наборов и конструкторов для детей самого раннего возраста. Вообще, образование — одновременно самая постоянная и самая динамичная сфера. Она должна обеспечивать баланс между прошлым и будущим, между сенсорными занятиями ребенка любого возраста с предметной средой.

— Как вы оцениваете текущее состояние российской индустрии детских товаров? Насколько успешно она пережила последние нестабильные годы?

— Во время пандемии непростой задачей был переход из традиционного офлайн-канала продаж в онлайн, поскольку практически все специализированные магазины детской одежды и обуви, канцелярских товаров, игр и игрушек были закрыты. Онлайн-продажи выросли кратно — их объем и динамика сохраняются и после снятия коронавирусных ограничений.

Серьезным вызовом для отрасли стали экономические санкции против России. Перед нами встала задача сохранения привычного ассортимента и качества товаров для семей с детьми. Сейчас можно сказать, что нам это удалось: мы смогли обеспечить стабильность поставок, ассортимент и его доступность, не допустили дефицита продукции и существенного увеличения ее стоимости. Более того, в результате нашей работы по формированию запасов сейчас предложение превышает спрос. Но в моменте это был очень сложный период. Экономические санкции обнажили нашу тотальную зависимость от импорта. Например, в сегменте учебного оборудования зависимость от импорта превышала 90%. В прошлом году мы дружно решали вопросы логистики, а конкретно для производителей по-прежнему актуальны вопросы поиска партнеров — поставщиков сырья, комплектующих, оборудования, промышленного программного обеспечения.

Однако в результате всех этих сложностей начался процесс не просто реального импортозамещения, а планирования "вдолгую". И это уже приносит результаты. Многие школы с удивлением открывают для себя российские робототехнические конструкторы, цифровые лаборатории, оборудование для предпрофильного обучения — те же учебно-лабораторные стенды с дополненной и виртуальной реальностью.

— Какие ключевые проблемы, которые испытывает отрасль, вы можете выделить?

— Должна заметить, что наша индустрия работает в очень чувствительном, социально значимом секторе экономики. Все важнейшие вопросы, от демографии до семейного бюджета, прямо касаются нашей отрасли. Сейчас ситуация не самая простая: рождаемость невысокая, в стране еще много семей с низкими доходами, но и семьи со средним достатком стремятся экономить. Снижение потребительского спроса вызывает тревогу: если наша продукция не будет востребована у покупателей, мы не сможем реализовывать намеченные инвестиционные проекты. Поэтому нам приходится планировать работу не только на российском рынке, но и на рынках соседних стран и регионов. Помимо этого, как я говорила, существует комплекс вопросов с обеспечением поставок сырья, комплектующих и оборудования для производства.

— Можете ли предложить пути решения проблем?

— Необходима синхронизация социальных мер поддержки детей — введение комплексной поддержки, включая выделение субсидий на покупку товаров в жизненных ситуациях, когда родители увеличивают траты на детей. Например, это рождение первого ребенка, сборы в школу. У нас есть практика президентских выплат школьникам и перед новогодними праздниками, которая не только получила однозначное одобрение населения, но и доказала свою эффективность. Такие выплаты стимулировали рост отечественного производства, что, например, очень поддержало индустрию в период пандемии.

Мне кажется, учитывая признание важности государственной политики в сфере детства, можно было бы подумать о введении безусловного базового дохода для детей — регулярных выплат семьям определенных сумм, которые будут зависеть от количества детей. Это позволит поддержать ребенка в период его взросления и развития. И такая программа стала бы лучшей мерой поддержки промышленности, работающей в интересах детей и их родителей.

— Какой объем у российского рынка детских товаров? Какой динамики рынка ожидаете по итогам текущего года?

— В целом российская индустрия детских товаров представлена 15 отраслями промышленности и 5 отраслями сферы услуг и сервисов для семей с детьми. Объем рынка товаров для детей в 2022 году превысил триллион рублей — он составил 1,035 трлн рублей, что больше показателя предыдущего года на 6,2%. В текущем году мы прогнозируем, что рынок покажет рост не менее 10–12%, однако, к сожалению, на динамику повлияют курсовые колебания.

Отечественные производители занимают долю рынка чуть более 30%. С точки зрения структуры рынка детских товаров, по данным АИДТ за 2022 год, в России на первом месте находится категория одежды и обуви — на нее приходится 34,1% продаж. Затем следуют игрушки, на которые приходится 20,5% продаж. Доля товаров для малышей — 17,8%, канцелярии и товаров для творчества — 10,1%.

— Вы затронули тему валютных курсов. Как ослабление рубля влияет на индустрию детских товаров?

— Как и в других секторах экономики — через инфляцию. Ослабление рубля приводит к ускорению инфляции, а высокие инфляционные ожидания отнюдь не стабилизируют рынок. Повторюсь, наша отрасль по-прежнему зависит от импорта. Кроме того, ее специфика — повышенные требования к безопасности производимой продукции, а это означает повышенные требования к сырью, оборудованию, способам производства. При этом в номенклатуре детских товаров много товаров первой необходимости, а потребительский спрос, как я говорила, сокращается. И мы понимаем, что не все затраты можно включить в себестоимость. Это очень сложно — выпускать много, качественно и дешево.

Приведу пример: существует норматив по стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения в рамках программ общего образования. Этот норматив был определен еще в 2019 году и составляет 198 тыс. рублей. Но сегодня этот уровень просто не соответствует ценовым предложениям на рынке, что заставляет экономить на качестве поставляемой в школы продукции. А это означает экономию на безопасности и на долговечности оборудования. Насколько разумно, рачительно и дальновидно сохранять, не индексировать такой низкий норматив?

— Хотел бы как раз перейти к теме регулирования отрасли. Есть ли аспекты регулирования, которые, на ваш взгляд, следовало бы скорректировать?

— Да, есть что совершенствовать. Несколько примеров, первый — налоговые льготы. Перечень товаров, облагаемых НДС по ставке 10% при реализации, ограничен — например, есть ограничения по размерным и иным характеристикам. Анализ показывает, что на границе этих характеристик вдвое увеличиваются затраты на сырье, а в некоторых категориях попросту отсутствует отечественное производство.

Другой пример — безопасность детских товаров. Антисанкционные упрощения технического регулирования и меры в сфере интеллектуальной собственности на практике привели к увеличению доли небезопасной продукции. Это ухудшает условия конкуренции для добросовестных участников рынка. На мой взгляд, и льготы, и требования, и контрольно-надзорные мероприятия должны быть едиными для всех участников рынка.

Наконец, для учебных заведений болезненным вопросом остается критерий цены при госзакупках. Аукционы совершенно не учитывают соответствие требованиям учебных программ, наличие методического обоснования учебного оборудования, образовательной ценности. Это российский феномен: у нас образовательное учреждение не может выбирать продукцию с необходимыми функциями под учебные задачи.

— По вашей информации, принято ли решение о проведении добровольного эксперимента по маркировке игрушек в России?

— Решение о добровольном этапе цифровой маркировки игрушек будет принято правительством до конца этого года. Сейчас Минпромторг России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, отраслевыми ассоциациями и бизнес-сообществом прорабатывает вопрос о проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов товаров для детей. Доклад в правительство должен быть направлен до конца сентября.

Мы сформировали от АИДТ отраслевую рабочую группу с ведущими организациями в сфере производства, дистрибуции, розничной торговли. Пригласили к участию маркетплейсы и даже рынки — например, направили письмо руководству московского "Садовода".

— Какие категории товаров затронет маркировка?

— Обсуждаются игры и игрушки: конструкторы и строительные наборы, куклы, мягкие игрушки, транспорт, наборы-эксперименты, настольные игры и головоломки. Все эти категории в совокупности составляют более 50% товарных категорий рынка игр и игрушек.

— Может ли маркировка игрушек привести к росту цен на них?

— Очевидно, что маркировка требует определенного уровня цифровизации бизнес-процессов, временных, трудовых и финансовых затрат, которые оказывают определенное влияние на ценообразование. Учитывая опасения роста цен, мы договорились с ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки — прим. ТАСС) вести калькулятор затрат, публично обсуждая все их компоненты и предоставляя возможность считать расходы на маркировку игрушек в режиме реального времени. Готовим выезды на производство, чтобы вместе с производственниками и технологами сформировать цифровой паспорт маркировки игрушек по категориям.

— Насколько остро для рынка детских товаров стоит проблема контрафакта?

— По экспертным оценкам АИДТ, доля незаконного оборота продукции для детей в России составляет порядка 30%. При этом в 2020 году эта доля не превышала 25%. Самые распространенные проблемы — нарушения требований по подтверждению безопасности продукции.

Также распространены проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью, — оборот продукции с незаконным использованием анимационных образов. По данным экспертов АИДТ, доля контрафакта в сегменте детских товаров с использованием анимационных образов превышает 40%, тогда как в 2012 году ее доля была примерно 30%. Среди наиболее часто подделываемых товарных категорий — игры и игрушки, включая ростовые куклы, одежда и текстиль, канцелярия и товары для творчества. Подчеркну, что проблема с оборотом лицензионной продукции стоит сейчас очень остро, и бизнес рассчитывает на принятие конкретных мер для защиты добросовестных участников рынка.

— Как изменились взаимоотношения с зарубежными правообладателями в отношении игрушек и брендовых товаров, которые продаются в России?

— Взаимоотношения практически прекратились и перешли в плоскость решения задач инструментами параллельного импорта.

— По оценке ассоциации, следует ли расширить или сократить список товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту?

— Мы договорились с Минпромторгом, что все категории товаров, которые будут производиться в России отечественными компаниями в достаточном количестве, будут исключаться из перечня.

— В настоящее время в России разрабатывается ГОСТ на школьную форму. Как вы относитесь к этой идее?

— Мы с пониманием относимся ко всем инициативам разработки требований к безопасности любых детских товаров. Эта продукция должна быть безопасна, отвечать задачам развития детей и быть доступна для всех ребят, независимо от достатка семьи и региона проживания. В этом мы и видим цель нашей деятельности — мы работаем для детей и ради детей.

Но как союз с самым большим количеством членов — производителей школьной формы мы также видим своей задачей исключение рисков двойного регулирования инструментами технического регулирования и стандартизации. В текущем виде ряд требований проекта ГОСТ прямо противоречит обязательным требованиям технического регулирования. Так, законодательством Евразийского экономического союза запрещено дублирование обязательного подтверждения соответствия иными разрешительными механизмами в целях выпуска продукции в обращение.

— АИДТ также является инициатором разработки ГОСТ в отношении терминов и определения игр и игрушек. В чем заключается суть проекта?

— Данный межгосударственный стандарт позволит однозначно идентифицировать продукцию. Например, заказчики при госзакупках смогут использовать его как терминологический словарь, соотносить категорию продукции и требования технического регулирования. Хочу заметить, что в рамках процесса подготовки проекта мы изначально привлекли к разработке стандартов производственные компании, экспертов в сфере развития и образования детей, методологов по стандартизации, экспертов лабораторной практики и сертификации.