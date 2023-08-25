В МИД РФ заявили, что единая расчетная единица в БРИКС станет делом будущего

Замглавы дипведомства Сергей Рябков отметил, что не стоит ожидать быстрого продвижения к формированию единой расчетной валюты в группе

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россия не ожидает чудес в плане скорости продвижения к формированию единой расчетной валюты в БРИКС, это дело будущего. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике.

"Единая расчетная единица - это следующий шаг. Я не думаю, что мы должны от стран БРИКС ожидать чудес в плане перехода через какие-то исторические отрезки в кратчайшие сроки", - сказал он. "Будут новые результаты и на этом пути", - заверил замминистра.

"Европейский союз к единой валюте шел несколько десятилетий, - продолжил Рябков. - Возраст БРИКС на сегодня - 15 лет плюс-минус. Я думаю, за 15 лет прийти к стадии, когда мы обсуждаем это в практическом плане, когда лидеры дают соответствующие поручения министрам финансов, когда мы видим сколько идей, креатива поступает и со стороны академического сообщества, не только финансистов-практиков в этом плане, все это - отражение внутренней динамики БРИКС".

По словам дипломата, на этом этапе фокус усилий стран БРИКС сосредоточен на вопросе формирования условий для расширения расчетов в национальных валютах. "Стоит вопрос об использовании не зависящих от западных валютно-финансовых органов и систем механизмов передачи финансовой информации. На этом пути многое сделано", - сказал Рябков.

В 2023 году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР, в число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.