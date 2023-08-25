Усиление БРИКС и возможное дальнейшее расширение. Заявления Рябкова по итогам саммита

Все страны, которые получили приглашение по итогам 15-го саммита БРИКС присоединиться к объединению, позитивно подтвердили готовность им воспользоваться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике.

Россия не сомневается, что новые члены внесут весомый вклад в работу БРИКС. И прошедший саммит - наглядное подтверждение тому, что процесс "размывания роли" коллективного Запада в мире необратим. Россия при переходе к ней председательства в 2024 году продолжит курс на увеличение влияния БРИКС. После расширения остается еще 15 заявок от стран на вступление в объединение в следующую волну.

ТАСС собрал основные заявления Рябкова.

Расширение БРИКС

Каждый из участников БРИКС проявляет неоспоримый интерес к деятельности и расширению объединения. Все страны, которые получили приглашение присоединиться к БРИКС по итогам саммита в Йоханнесбурге (Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия), подтвердили свою готовность им воспользоваться "с определенным эмоциональным подъемом, благодарностью, с признательностью".

Вопрос участия Аргентины в БРИКС после выборов в октябре президента должен решать сам аргентинский народ. "Пусть избиратели в каждой стране решают, кто будет руководителем и с какой программой тот или иной политический деятель идет на выборы <...>. Это сугубо их внутреннее дело".

Вклад новых членов БРИКС

Россия не сомневается, что новые страны - члены БРИКС внесут существенный "и во многом уникальный вклад в развитие" объединения. Возможные "трения, противоречия" после увеличения числа участников объединения вторичны в сравнении с позитивной динамикой работы. "Здесь нет каких-то подводных камней или рифов, на которые может натолкнуться бриксовский корабль с ущербом для себя". Позиции всех стран, которые приглашены к вхождению, остальным участникам БРИКС хорошо известны.

"Очень важно, что все они не просто поддерживают, но разделяют основополагающие ценности БРИКС, включая дух солидарности, равенства, взаимоуважения, открытости, инклюзивности, взаимовыгодного сотрудничества". В объединении решения принимаются исключительно на основе консенсуса.

США продолжат оказывать давление на другие страны, сопротивляясь изменениям в мире после прошедшего саммита БРИКС. "Но процесс размывания роли и значения коллективного Запада в мировых делах необратим. Прошедший саммит БРИКС - наглядное тому подтверждение".

Усиление БРИКС

"БРИКС продолжает крепнуть". Объединение в последние годы в мировом ВВП по паритету покупательной способности обходит Группу семи.

С присоединением новых членов этот разрыв станет еще больше. ВВП по паритету покупательной способности новых членов объединения достигает $7,7 трлн.

Энергетическое сотрудничество в БРИКС усиливается с вхождением в нее стран - членов ОПЕК, это поможет бороться с происками Запада. "Это консолидация всего среза энергетической тематики на одной площадке, потому что в БРИКС на сегодня объединены не только производители-экспортеры, но и крупнейшие потребители".

Дальнейшее расширение

В БРИКС после расширения находятся на рассмотрении еще 15 заявок от потенциальных участников. Это свидетельствует о том, что "замшелые западные форматы сотрудничества, блоковая дисциплина, представление о том, что мир должен строиться по бинарному принципу: кто не с нами, тот против нас - это все будет уходить в прошлое".

Называть возможных кандидатов на следующую волну расширения БРИКС преждевременно, пока требуется время для слаживания с новыми участниками. "Нам надо посмотреть, как это "футбольная команда", используя выражение [главы МИД РФ] Сергея Викторовича Лаврова, проявит себя непосредственно на поле, насколько она сыграна".

Однако Россия уделит приоритетное внимание кандидатурам Казахстана и Белоруссии при обсуждении вопроса последующего расширения.

Взаимодействие с западными странами

Приглашение какой-либо западной страны в БРИКС или на мероприятие объединения исключено. Так как важнейшим критерием вхождения в объединение стало "неприменение потенциальным участником БРИКС противозаконных санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения". Заявка страны Запада в БРИКС может быть рассмотрена при условии отказа от санкций в отношении участников объединения.

Председательство РФ в 2024 году

Концепция председательства РФ в БРИКС находится в высокой степени готовности. Россия обеспечит преемственность на всех направлениях работы объединения. Кроме того, РФ намерена расширять влияние объединения на мировой арене, "налаживать практическое взаимодействие с новыми членами объединения, а также развивать диалог в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Создание наднациональных органов в БРИКС пока не планируется. Так как такие структуры порой могут навязывать участникам объединения повестку вместо того, чтобы помогать развитию.

Единая расчетная валюта и экономическое сотрудничество

Москва не ожидает чудес в плане скорости продвижения к формированию единой расчетной валюты в БРИКС. "Единая расчетная единица - это следующий шаг".

Сейчас в центре внимания стран БРИКС - формирование условий для расширения расчетов в национальных валютах. "Стоит вопрос об использовании не зависящих от западных валютно-финансовых органов и систем механизмов передачи финансовой информации".

Новый банк развития БРИКС не отказывался финансировать проекты в России, но возникли сложности из-за санкционного прессинга Запада.

Международная безопасность

Участники прошедшего в Йоханнесбурге саммита БРИКС уделили особое внимание теме международной безопасности, включая ряд происходящих сейчас конфликтов. Лидеры объединения "констатировали совпадение или близость позиций по очень широкому спектру ключевых вопросов политической, экономической и гуманитарной повестки дня".

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