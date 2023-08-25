В МИД РФ заявили, что потенциальных кандидатов в БРИКС называть рано

По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, потребуется время для слаживания с новыми участниками объединения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Называть потенциальных кандидатов следующей волны расширения БРИКС рано, потребуется время для слаживания с новыми участниками объединения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике.

"Называть сейчас потенциальных кандидатов следующей волны я бы не взялся, - сказал он. - Начнем с того, что нынешний первый "транш" включает шесть стран - это больше, чем "пятерка" основателей. Нам надо посмотреть, как эта "футбольная команда", используя выражение [главы МИД РФ] Сергея Викторовича Лаврова, проявит себя непосредственно на поле, насколько она сыграна". "Потребуется время для притирки и обмена опытом", - добавил Рябков. "Это нормально, - продолжил Рябков. - Главное, что есть политическая воля, есть твердый настрой двигаться вперед".

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.