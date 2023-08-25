Рябков: новые участники увеличат отрыв БРИКС от G7 по паритету покупательной способности

Как подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков, уже сейчас ВВП приглашенных членов объединения в ППС выражении достигает $7,7 трлн

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Присоединение к БРИКС новых участников увеличит отрыв объединения в мировом ВВП по паритету покупательной способности от Группы семи (G7). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в ЮАР.

"БРИКС продолжает крепнуть. В последние годы доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности уверенно обходит Группу семи, а с присоединением новых стран этот разрыв станет еще больше", - указал замминистра.

Как подчеркнул Рябков, уже сейчас ВВП по паритету покупательной способности новых членов объединения достигает $7,7 трлн. "Это добавит большой сегмент в плане отрыва БРИКС от западной "семерки", - резюмировал он.

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных участников объединения.