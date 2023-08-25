Рябков сообщил о проработке визита главы МИД Турции в Россию

Замглавы МИД РФ отметил, что позиции Москвы по зерновой сделке от этого не меняются

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Россию прорабатывается, позиции РФ по зерновой сделке от этого не меняются. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Уважаемый президент Турции [Реджеп Тайип Эрдоган] проявляет большую активность. Я так понимаю, что и с турецкими коллегами у нас продолжатся контакты, в том числе намечается визит министра иностранных дел Турции в Российскую Федерацию. Но наша позиция от этого не меняется, мы точно так же ее будем излагать и турецким нашим соседям, друзьям и коллегам", - сказал он, отвечая на вопрос, связанный с заявлениям Эрдогана о зерновой сделке.