Рябков заявил об отсутствии сомнений во вкладе новых членов БРИКС в развитие объединения

Замглавы МИД РФ рассказал, что участники саммита уделили особое внимание теме международной безопасности и текущих конфликтов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россия не сомневается в том, что новые страны - члены БРИКС внесут существенный вклад в развитие объединения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике.

"Мы не сомневаемся, что новобранцы внесут очень существенный и во многом уникальный вклад в развитие нашего объединения", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат отметил, что каждое новое государство - член объединения "обладает богатейшей историей, культурой, крупным экономическим потенциалом, играет весомую роль не только в своем регионе, но и на международной арене в целом".

"Очень важно, что все они не просто поддерживают, но разделяют основополагающие ценности БРИКС, включая дух солидарности, равенства, взаимоуважения, открытости, инклюзивности, взаимовыгодного сотрудничества, - продолжил Рябков. - Разумеется, все они исходят из того, как это делают и страны, изначально входившие и входящие в БРИКС, что решения в этом объединении принимаются исключительно на основе консенсуса".

О международной безопасности

Участники прошедшего в Йоханнесбурге саммита БРИКС уделили особое внимание теме международной безопасности, включая текущие конфликты, заявил Рябков.

"Вчера и позавчера участники мероприятия констатировали совпадение или близость позиций по очень широкому спектру ключевых вопросов политической, экономической и гуманитарной повестки дня, - сказал он. - Особое внимание было уделено актуальным вызовам в сфере международной безопасности, включая ряд конфликтов".

Также Рябков отметил, что в ходе саммита была выражена заинтересованность в "повышении международного профиля БРИКС, усилении потенциала объединения в качестве одной из основ более справедливого демократического миропорядка". "В рамках дискуссии в формате "БРИКС плюс/аутрич" обсуждались вопросы выстраивания взаимодействия между БРИКС и странами Глобального Юга, прежде всего Африки, содействия взаимному росту, достижению устойчивого развития", - добавил высокопоставленный дипломат.

О возможных противоречиях в БРИКС

Противоречия, которые могут возникнуть после расширения БРИКС, меркнут на фоне динамики работы объединения, заявил Рябков.

"Трения, противоречия, какие-то вопросы к друг другу, они были, есть и будут, но они вторичны по отношению к этой динамике, к этой энергии, к этому драйву, который в полной мере проявляется в деятельности БРИКС", - сказал он.

По словам замглавы МИД, возможные противоречия внутри БРИКС возможно урегулировать. "Противоречия тоже ведь поддаются урегулированию, решению, обсуждению, по крайней мере. И площадка сама по себе, сам по себе формат работы - это хорошая возможность воспользоваться ею для двусторонних контактов, для обсуждения между лидерами государств, у которых есть какие-то вопросы друг к другу, как сделать движение в позитивном, конструктивном направлении более динамичным", - подчеркнул Рябков.

"Надо понимать, что позиции всех стран, которые приглашены к вхождению в объединение, нам и всем остальным бриксовцам очень хорошо известны. Здесь нет каких-то подводных камней или рифов, на которые может натолкнуться бриксовский корабль с ущербом для себя. Мы найдем возможность, как осуществить необходимую навигацию", - указал замминистра.

О саммите

XV саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) прошел 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР, являлся крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.