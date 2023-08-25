В МИД РФ заявили, что участие Аргентины в БРИКС после выборов президента определит народ

Кандидат в президенты Аргентины Патрисия Буллрич заявила, что в случае ее победы южноамериканская республика не будет членом объединения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вопрос участия Аргентины в БРИКС после выборов в стране президента должен решать сам аргентинский народ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике.

"Пусть избиратели в каждой стране решают, кто будет руководителем и с какой программой тот или иной политический деятель идет на выборы <...>. Это сугубо их внутреннее дело", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, повлияют ли выборы президента в Аргентине в октябре на вступление страны в БРИКС.

Рябков подчеркнул, что Россия не вмешивается в чьи-либо внутренние дела.

Ранее кандидат в президенты Аргентины Патрисия Буллрич заявила, что в случае ее победы южноамериканская республика не будет членом БРИКС. Президентские выборы пройдут в Аргентине 22 октября.

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.