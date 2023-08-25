В ФРС США заявили о готовности к дальнейшему повышению процентной ставки

Это необходимо для того, чтобы обеспечить дальнейшее снижение инфляции, отметил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США готова продолжать повышение ключевой процентной ставки, чтобы обеспечить дальнейшее снижение инфляции. Об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл, выступая на одном из ведущих симпозиумов по американской экономической политике в Джексон-Хоул (штат Вайоминг).

"Хотя инфляция опустилась ниже пиковых значений - хорошее развитие событий, - она остается слишком высокой. Мы готовы далее повышать процентную ставку, если потребуется, и намерены сохранять подобную ограничительную политику до тех пор, пока не будем уверены, что инфляция стабильно снижается до заданного уровня", - сказал он.

Пауэлл отметил, что в июле 2023 года инфляция снизилась до 3,3%, притом что в июне 2022 года она достигала 7%, однако это все равно выше целевого показателя ФРС в 2%. Глава ФРС отметил, что снижение инфляции отмечается по всем основным группам товаров, а особенно - по товарам длительного пользования.