Нефть, доллар, рубль — как на них влияет изменение базовой ставки ФРС США

Для того, чтобы сдержать негативное влияние на экономику из-за пандемии коронавируса.

"Последствия коронавируса будут оказывать воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%", подчеркивается в документе ФРС.

Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в 700 млрд долларов, их них 500 млрд долларов будет приходиться на казначейские бумаги США.

Базовая ставка Федрезерва — это один из основных инструментов монетарной политики США, который позволяет при необходимости предотвратить "перегрев" экономики (повышая ставку) или, напротив, стимулировать ее рост (снижая). При изменении ставки учитывается все, что может повлиять на экономику страны.

В 2019 году это была торговая война с Китаем. ФРС трижды опускала ставку, чтобы сохранить темпы экономического роста и застраховаться от рисков. В начале 2020 года ей уже пришлось пойти на это также в рамках борьбы с влиянием коронавируса 2019-nCoV на мировую экономику и для стабилизации ситуации на рынках.