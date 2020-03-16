Нефть, доллар, рубль — как на них влияет изменение базовой ставки ФРС США

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, снизила базовую ставку до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса. Объясняем, что такое ставка ФРС, как она меняется и на что влияет.
Что такое базовая ставка?
Это процентная ставка, по которой американские банки предоставляют свои избыточные средства в кредит другим коммерческим банкам.
Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС задает так называемую целевую ставку по федеральным фондам (federal funds target rate), которая представляет собой значение или диапазон значений — те самые 1,75–2% годовых. Средневзвешенное значение ставок называется эффективной ставкой по федеральным фондам (federal funds effective rate).
Что означает изменение ставки?
Более низкие процентные ставки вызывают более высокий уровень потребления, а также бóльшие объемы капиталовложений.
И наоборот: чем выше ставка, тем дороже кредиты и тем меньше денег в экономике. Это значит, что спрос на них растет, а значит, растет и стоимость доллара. То есть, снижая ставку, ФРС смягчает монетарную политику: раньше деньги были дорогими, а теперь стали немного дешевле.
Почему ФРС понизила ставку?
Для того, чтобы сдержать негативное влияние на экономику из-за пандемии коронавируса.
"Последствия коронавируса будут оказывать воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%", подчеркивается в документе ФРС.
Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в 700 млрд долларов, их них 500 млрд долларов будет приходиться на казначейские бумаги США.
Базовая ставка Федрезерва — это один из основных инструментов монетарной политики США, который позволяет при необходимости предотвратить "перегрев" экономики (повышая ставку) или, напротив, стимулировать ее рост (снижая). При изменении ставки учитывается все, что может повлиять на экономику страны.
В 2019 году это была торговая война с Китаем. ФРС трижды опускала ставку, чтобы сохранить темпы экономического роста и застраховаться от рисков. В начале 2020 года ей уже пришлось пойти на это также в рамках борьбы с влиянием коронавируса 2019-nCoV на мировую экономику и для стабилизации ситуации на рынках.
Каковы последствия изменения ставки?
Поскольку США являются крупнейшей экономикой мира, ее основные показатели и меры ФРС по их корректировке оказывают сильное влияние на мировые биржи и валюты других стран. Так, низкие ставки в США и отрицательные в Европе и Японии в краткосрочной перспективе делают более привлекательными для инвесторов валюты развивающихся рынков (к которым относится и Россия) — высокодоходных, но при этом более рисковых. Собственно, при повышении ставки все работает наоборот.
Нефтяные котировки находятся в обратной зависимости от американской валюты: чем дешевле доллар, тем дороже нефть. Обусловлено это тем, что мировые контракты на нефть номинируются именно в американских долларах. Таким образом, снижение ставки ФРС должно приводить к подорожанию барреля. Но в большей степени цены на нефть определяют спрос и предложение на энергетическом рынке.
Чего ждать дальше?
ФРС рассчитывает, что будет сохранять этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности.
Также ФРС совместно с Банком Англии, Европейским центральным банком (ЕЦБ), Банком Канады, Национальным банком Швейцарии и Банком Японии решили "расширить предоставление ликвидности в помощью существующих соглашений по своп-линиям (взаимному обмену валютами по фиксированным курсам — прим. ТАСС) в долларах США". "Центральные банки договорились снизить ставку существующих своп-линий в долларах США на 25 базисных пунктов", — говорится в совместном сообщении регуляторов. Банки договорились начать предоставление валюты США с 84-дневным сроком погашения в дополнение к существующим операциям со сроком погашения в одну неделю.
А что по поводу ставки думает Дональд Трамп?
ФРС считается независимым органом федерального правительства США и принимает решения самостоятельно, они не подлежат одобрению президентом США.
Еще в ходе президентской кампании Трамп зарекомендовал себя как противника проводимой тогда монетарной политики регулятора. В интервью CNBC он говорил, что как бизнесмену ему нравится низкая ставка, но ради блага народа ее необходимо поднять. Уже после избрания Трамп изменил свою позицию и не только прекратил критику Федрезерва, но и поблагодарил его главу за хорошую работу.
Благосклонность продлилась недолго — с 2018 года американский лидер вновь начал критиковать ФРС за повышение базовой ставки. Это мешало ему выполнять амбициозную экономическую программу. Во время предвыборной кампании Трамп обещал снизить налоги, запустить ряд масштабных инфраструктурных проектов, снять ограничения на нефтедобычу и увеличить бюджетные расходы, чтобы поддержать экономический рост. Все это грозило разогнать инфляцию и создать опасные финансовые пузыри, поэтому задача ФРС заключалась в том, чтобы уравновесить задумки президента более жесткой монетарной политикой.
Трамп одобрил снижение базовой ставки в сентябре, но посоветовал ФРС действовать быстрее. "Думаю, что они совершили несколько ошибок", — заявил Трамп. По его версии, финрегулятор "повысил [ставку] слишком быстро и опустил" потом на совсем небольшое значение. В октябре глава государства в очередной раз обрушился на ФРС и ее главу с критикой в Twitter. Ранее он призывал регулятор опустить ставку до нуля или даже сделать ее отрицательной.
Артур Громов, Арина Раксина, Анастасия Степанова