В США ключевую процентную ставку повысили до 5,25-5,5%

Федеральная резервная система страны допустила возможность повышения ставки в дальнейшем

ТАСС, 26 июля. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам июльского заседания повысила базовую ставку на 25 б. п., до 5,25-5,5%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"Комитет (комитет по операциям на открытом рынке, FOMC - прим. ТАСС) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,25-5,50%", - говорится в сообщении.

При этом регулятор отметил, что не исключает целесообразности повышения ставки в дальнейшем. "При определении степени дальнейшего ужесточения ДКП [денежно-кредитной политики], которое может оказаться целесообразным для возвращения инфляции к 2%, комитет примет во внимание совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, задержки, с которыми она влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые условия", - также сообщили в ФРС.

Комитет продолжит сокращать запасы в казначейских ценных бумагах, долговые обязательства агентств и ценные бумаги, обеспеченные закладными, согласно ранее объявленным планам.

Решение по ставке было единогласно принято всеми членами комитета. Публикация итогов следующего заседания американского регулятора состоится 20 сентября 2023 года и будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.