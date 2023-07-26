26 июля, 18:01,
обновлено 26 июля, 18:37

В США ключевую процентную ставку повысили до 5,25-5,5%

Brooks Kraft/ Getty Images
Здание ФРС США
© Brooks Kraft/ Getty Images

Федеральная резервная система страны допустила возможность повышения ставки в дальнейшем

ТАСС, 26 июля. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам июльского заседания повысила базовую ставку на 25 б. п., до 5,25-5,5%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.

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"Комитет (комитет по операциям на открытом рынке, FOMC - прим. ТАСС) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,25-5,50%", - говорится в сообщении.

При этом регулятор отметил, что не исключает целесообразности повышения ставки в дальнейшем. "При определении степени дальнейшего ужесточения ДКП [денежно-кредитной политики], которое может оказаться целесообразным для возвращения инфляции к 2%, комитет примет во внимание совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, задержки, с которыми она влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые условия", - также сообщили в ФРС.

Комитет продолжит сокращать запасы в казначейских ценных бумагах, долговые обязательства агентств и ценные бумаги, обеспеченные закладными, согласно ранее объявленным планам.

Решение по ставке было единогласно принято всеми членами комитета. Публикация итогов следующего заседания американского регулятора состоится 20 сентября 2023 года и будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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