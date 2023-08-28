Акции Evergrande после возобновления торгов на бирже упали на 80%

Компания ранее подала заявку на возобновление торгов ее акциями на Гонконгской фондовой бирже с 28 августа

ГОНКОНГ, 28 августа. /ТАСС/. Акции одной из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande демонстрируют падение на 80% после возобновления торгов на Гонконгской фондовой бирже спустя почти полтора года перерыва.

По данным биржи на 13:30 по местному времени (08:30 мск), акции компании демонстрируют падение на 80% и торгуются по цене 0,33 гонконгского доллара ($0,042). В ходе утренней сессии акции Evergrande падали на 87%, однако потом отыграли позиции. Ранее Evergrande подала заявку на возобновление торгов ее акциями на Гонконгской фондовой бирже с 28 августа.

Evergrande после нескольких лет роста и активных заимствований в 2021 году объявила о дефолте по платежам в адрес кредиторов и субподрядчиков. Пытаясь избежать банкротства, компания начала распродавать активы. Торги акциями Evergrande на Гонконгской фондовой бирже были приостановлены с 21 марта 2022 года, до этого они упали в цене в несколько раз. 21 марта 2022 года акции торговались по цене 1,65 гонконгского доллара ($0,21).

17 июля Evergrande опубликовала два финансовых отчета за 2021 и 2022 год. Согласно последнему из этих документов, суммарный объем долговых обязательств девелопера к концу 2022 года снизился в годовом выражении на 5,5%, составив 2,437 трлн юаней (около $339,9 млрд). Крах Evergrande спровоцировал серьезный кризис на рынке недвижимости Китая: суммарный метраж запущенных в 2022 году новых проектов по итогам года сократился на 39,4% в годовом выражении, до 1,206 млрд кв. м.