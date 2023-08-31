31 августа, 14:30,
обновлено 31 августа, 14:51

Лавров заявил о готовности Катара участвовать в финансировании поставок зерна РФ в Турцию

© ТАСС/ Ruptly

Глава МИД России обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом поставку 1 млн тонн зерна РФ в республику по льготной цене

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом поставку 1 млн тонн российского зерна в Турцию по льготной цене, Катар готов участвовать в финансовом обеспечении поставок.

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"Кроме этого, мы обсудили инициативу президента России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до миллиона тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира, - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров. - Этот вопрос обсуждается также с участием наших друзей из Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичКатарТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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