Лавров заявил о готовности Катара участвовать в финансировании поставок зерна РФ в Турцию

Глава МИД России обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом поставку 1 млн тонн зерна РФ в республику по льготной цене

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом поставку 1 млн тонн российского зерна в Турцию по льготной цене, Катар готов участвовать в финансовом обеспечении поставок.

"Кроме этого, мы обсудили инициативу президента России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до миллиона тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира, - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров. - Этот вопрос обсуждается также с участием наших друзей из Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы".