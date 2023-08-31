"Русал" намерен сформировать механизм стимулирования производств в высоких переделах в ОЭЗ

Как напомнила вице-президент компании Елена Безденежных, "Русал" выступил инициатором проекта Красноярской технологической долины

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Алюминиевая компания "Русал" совместно с Красноярским краем намерена сформировать механизм развития и стимулирования новых производств в высоких переделах в особой экономической зоне - Красноярской технологической долине. Об этом ТАСС сообщила вице-президент компании Елена Безденежных.

Она напомнила, что "Русал" выступил инициатором проекта Красноярской технологической долины, а также провел подготовку площадки под строительство для резидентов.

"Компания также планирует разместить на площадке долины свои производства. В целом, мы вместе с краем хотим сформировать механизм развития и стимулирования новых производств в высоких переделах", - сказала вице-президент.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что министерство может рассмотреть введение дополнительных мер стимулирования глубокой переработки алюминия в РФ.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской.