США выделят $15,5 млрд на переоборудование заводов для выпуска электромобилей

Как отметили в Минэнерго США, эти меры, в частности, направлены на увеличение объемов выпуска аккумуляторов, сырья для них и "компонентов, в настоящее время импортируемых из других стран"

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена выделит $15,5 млрд на переоборудование заводов с целью наращивания в стране выпуска электромобилей. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Минэнерго США.

Как следует из документа, ведомство "объявило о выделении финансирования и займов на $15,5 млрд главным образом на переоснащение существующих заводов для перехода на электромобили". Минэнерго разъясняет, что эти меры, в частности, направлены на увеличение объемов выпуска аккумуляторов, сырья для них и "компонентов, в настоящее время импортируемых из других стран".

Байден ранее выражал уверенность в том, что реализация его инициатив по повышению энергоэффективности и поэтапному переходу на возобновляемые источники энергии позволит дать работу миллионам американцев. Президент, в частности, выступал за создание в США более 500 тыс. станций для зарядки электромобилей, а также формирование условий для перехода граждан и федеральных ведомств на этот вид транспорта.