В России вступил в силу регулирующий работу такси закон

Таксисты теперь будут обязаны соблюдать режим отдыха, вводятся требования к внешнему виду автомобиля

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Базовый закон о правилах работы такси вступает в силу 1 сентября, документ не позволят работать таксистами водителям, нарушающим скоростной режим, а также вводит требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Кроме того, предусматривается регулирование для агрегаторов, в том числе доступ к их базам данных получит ФСБ.

Ограничения для водителей

Закон о такси запрещает водителю управлять автомобилем при наличии непогашенной судимости по тяжелым уголовным статьям, трех и более неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), а также без пройденной аттестации на знание города, если власти региона ее ввели. Кроме того, водителем такси теперь можно стать только через год с момента восстановления водительского удостоверения после его лишения, а также при отсутствии повторного лишения прав и административного ареста за нарушение ПДД в течение одного года. Чтобы приступить к работе, водитель должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, ИП или зарегистрироваться как самозанятый. Самозанятые должны будут заключать договоры с агрегаторами. При этом нормы об обязанности юридических лиц для получения разрешения находиться на территории РФ и необходимости для агрегаторов открывать филиалы в регионах заработают только с 1 сентября 2025 года.

Таксисты будут обязаны соблюдать режим отдыха: теперь им разрешено работать максимум по 12 часов в сутки, но не более 40 часов в неделю.

Требования к такси

С 1 сентября автомобили такси должны иметь на кузове цветографическую схему, представляющую собой "композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке". На крыше автомобиля должен быть установлен фонарь оранжевого цвета. Что касается непосредственно цветовой гаммы кузова, то она должна соответствовать общим требованиям, только если они установлены субъектом РФ.

Машины, на которые уже выдано разрешение, в случае введения в регионе единого цвета для такси сразу перекрашивать не нужно. Это придется сделать только по истечении срока действия лицензии.

В салоне такси теперь должна быть размещена информация о водителе - его фамилия, имя, отчество, номер телефона перевозчика для приема жалоб и предложений. Госномер машины должен быть указан прямо в салоне вместе с наименованием перевозчика, номером записи в региональном реестре перевозчиков такси, разрешением на перевозки и сроками его действия.

Правила для агрегаторов

Статус агрегаторов такси теперь официально закреплен, в законе они именуются "службой заказа легкового такси", у них появляются новые права и обязанности. Так, агрегаторы будут проверять водителей по реестрам, а также следить за тем, чтобы заказы передавались только квалифицированным водителям из штата перевозчика или водителям с действующим разрешением на работу. Это исключит ситуации, при которых на работу вышел водитель, лишенный водительских прав, с просроченным удостоверением или с иностранными правами, не позволяющими работать в такси в России.

Именно на службу заказа легкового такси ляжет ответственность за передачу заказа водителю. За причиненный вред пассажиру во время поездки с таким водителем агрегатору могут аннулировать право на работу, если количество подобных заказов превысит 10 штук или 0,01% от общего числа в течение суток.

Важным нововведением является то, что в случае ДТП служба заказа такси понесет совместную с водителем ответственность за возмещение ущерба.

В целях борьбы с нелегальным извозом регионам дали право запрещать предлагать услуги такси у аэропортов и вокзалов, за исключением специально оборудованных мест.

Как будут рассчитывать тарифы

Закон дает право перевозчикам разрабатывать тарифы с учетом времени суток, дней недели, класса комфортности и других условий, при этом тарифная политика может регулироваться в договоре с агрегатором такси. Сведения о тарифах должны размещаться на сайте перевозчика или агрегатора. Региональные власти могут потребовать предоставлять сведения о тарифах в уполномоченный орган.

Города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) и граничащие с ними субъекты РФ получили возможность вводить минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Порядок расчета размера такого тарифа будет определяться в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными нормативным правовым актом уполномоченного правительством РФ федерального органа исполнительной власти.

Реестры такси

С 1 сентября начинают свою работу три региональных реестра такси - региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, а также региональный реестр легковых такси.

Региональный реестр перевозчиков будет содержать сведения о перевозчиках, а также о приостановлении, возобновлении и об аннулировании действия разрешений на перевозку пассажиров. В региональный реестр легковых такси будут включаться непосредственно сведения о транспортных средствах, соответствующих требованиям, предъявляемым к легковым такси. Региональный реестр служб заказа легкового такси включает информацию об агрегаторах и их разрешениях на работу.

Также начнет функционировать федеральная государственная информационная система (ФГИС) легковых такси. Она обеспечит сбор, обработку, систематизацию, хранение сведений из всех трех реестров с предоставлением уполномоченным органам возможности ведения этих реестров, доступа к сведениям, содержащимся в указанной информационно-аналитической системе. В Минтрансе РФ при этом ранее подчеркнули, что внедрение ФГИС "Такси" не приведет к увеличению стоимости поездок.

Информация, содержащаяся в федеральной государственной информационной системе такси, за исключением данных, доступ к которым ограничен федеральными законами, будет общедоступной, ее разместят на официальном сайте оператора системы. При этом хранить эту информацию разрешено только на российских серверах.

Доступ к базам данных

Согласно закону перевозчик обязан не менее полугода хранить сведения, содержащиеся в журнале заказов, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.

Кроме того, служба заказа легкового такси обязана предоставить ФСБ доступ к информационным системам и базам данных, которые используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, в порядке, установленном правительством РФ.