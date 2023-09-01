FT: цена уранового концентрата достигла 16-месячного максимума из-за переворота в Нигере

По данным газеты, стоимость увеличилась до $58,8 за фунт

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Стоимость уранового концентрата в конце августа достигла 16-месячного максимума в $58,8 за фунт (0,45 кг) в связи с переворотом в Нигере, одном из ведущих мировых поставщиков урана, и опасениями за стабильность поставок природного газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Uranium Exchange Company.

По данным издания, мировой спрос на урановый концентрат превысил годовое предложение в период с 2018 по 2022 год и на глобальном рынке "происходит большой сдвиг". Растут опасения, что события в африканской стране могут нарушить поставки урана, поскольку часть сотрудников компании Orano, специализирующейся на производстве ядерного топлива для французских АЭС и добывающей уран в Нигере, были эвакуированы из страны. Нигер является седьмым производителем урана в мире с 5% от мировой добычи.

Как отмечают аналитики инвестиционного банка Liberum, это происходит в тот момент, когда возникли "критическая необходимость сокращения выбросов углекислого газа в глобальных энергосистемах и растущее геополитическое стремление быть энергетически независимыми". Инвесторы, все активнее вкладывающие капитал в фонды, связанные с ураном, "делают ставку на то, что правительства будут продолжать инвестировать в ядерную энергетику и продлевать срок службы устаревших реакторов" на фоне проблем энергетической безопасности вследствие спецоперации РФ на Украине, говорится в статье Financial Times.