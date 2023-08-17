Что известно о происходящем вокруг Нигера

Готовность к диалогу и угроза применения силы. Что известно о происходящем вокруг Нигера

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) заявило о намерении восстановить конституционный строй в Нигере, где в конце июля произошел переворот, любыми средствами. Сообщество применит силу, если диалог с захватившими власть в Нигере военными не принесет результата.

Тем временем посредники сообщают о готовности мятежников к переговорам.

ТАСС собрал главное о ситуации вокруг Нигера.

Встреча начальников штабов ВС государств ECOWAS

Встреча начальников генштабов вооруженных сил стран, входящих в ECOWAS, по ситуации в Нигере началась в четверг в Гане. Комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах заявил, что конституционный строй в Нигере, где военные свергли президента Мохамеда Базума, будет восстановлен "всеми доступными средствами". Он добавил, что ECOWAS не отказывается от дипломатических усилий, но если диалог не принесет результата, "объединенный контингент ECOWAS готов к военному вмешательству".

По его словам, в военной операции в Нигере готовы принять участие многие страны - члены ECOWAS, за исключением тех, которые находятся под военным правлением, а также Кабо-Верде.

В свою очередь министр обороны Ганы Доминик Нитивул высказал мнение, что если переворот в Нигере в конечном итоге увенчается успехом, "все страны Западной Африки будут подвержены угрозе".

До начала встречи в Гане стало известно, что ECOWAS приступило к активации своих сил быстрого реагирования.

Реакция на решения ECOWAS

Ассоциация сенегальцев в Нигере провела демонстрацию перед посольством своей страны в нигерской столице Ниамее, выступая против применения силы со стороны ECOWAS.

Готовность к диалогу

Член делегации религиозных лидеров Нигерии, которая находится в Нигере с посреднической миссией, сообщил телеканалу Al Jazeera, что мятежники готовы осуществить переход к гражданскому правлению "в ближайшем будущем" и открыты к переговорам "без предварительных условий".

Заместитель главы канцелярии свергнутого президента Нигера Умар Мусса считает, что в рядах мятежников "царит паника" из-за угрозы интервенции, поэтому они пойдут на переговоры, а их "переворот ни к чему не приведет".

В четверг глава МИД Габона Эрман Имонго прибыл в Нигер в качестве специального посланника президента Габона Али бен Бонго Ондимбы, который в настоящее время занимает пост председателя Экономического сообщества центральноафриканских государств. Имонго передал главе сформированного нигерскими мятежниками Национального совета спасения родины Абдурахману Тчиани послание от Ондимбы.

Возможные санкции ЕС

Министерство иностранных дел Германии сообщило, что намерено инициировать введение санкций против нигерских мятежников со стороны ЕС.

При этом Евросоюз сохраняет небольшое количество дипломатических сотрудников в Нигере после эвакуации из республики своих граждан.

Реакция международных организаций

В Международном комитете Красного Креста (МККК) уже обеспокоены ситуацией в Нигере, в отношении которого действуют санкции ECOWAS. По оценке организации, число жителей Нигера, которым требуется гуманитарная помощь, в ближайшие месяцы возрастет. Как отметил глава делегации МККК в Нигере Рональд Офтерингер, сельскохозяйственные запасы страны подходят к концу, поэтому спрос вскоре превысит предложение на зерновых рынках.

Ранее в ООН выразили озабоченность из-за действия санкций и закрытия границ, так как рост цен приведет к тому, что основные продукты питания станут еще более недоступными для нигерцев, которые и "без того находятся в тяжелом положении".

Террористическая активность в Нигере

Крупные силы террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ) перебрасываются через Нигер к озеру Чад и северо-западным границам Нигерии, сообщила газета Daily Trust со ссылкой на источники в руководстве разведки ВС Нигерии. По их данным, перемещения боевиков связаны с возможной интервенцией ECOWAS.

Нападениям террористов с территории Нигера уже подвергаются жители нигерийских штатов Кацина, Кадуна, Замфара и Сокото. Между тем другие источники издания полагают, что обстановка обострилась из-за решения нигерских мятежников выйти из состава многонациональных сил реагирования на террористические угрозы.

16 августа отряд военных Нигера попал в засаду террористов, в результате погибли 17 солдат. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил нападение на военных Нигера и отметил, что возвращение конституционного порядка - единственный путь восстановления безопасности, подорванной в результате переворота в Нигере.