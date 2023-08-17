В канцелярии президента Нигера заявили, что конфликт в стране решится после переговоров

По словам Умара Муссы, "переворот ни к чему не приведет" и мятежники пойдут на переговоры, поскольку "в их рядах царит паника из-за возможной интервенции"

ПРЕТОРИЯ, 17 августа. /ТАСС/. Мятежники в Нигере будут вынуждены сесть за стол переговоров и освободить президента Мохамеда Базума. Такое мнение в интервью радиостанции Franceinfo выразил заместитель главы канцелярии свергнутого президента Нигера Умар Мусса.

По его словам, "переворот ни к чему не приведет" и мятежники пойдут на переговоры, поскольку "в их рядах царит паника из-за возможной интервенции". Он подчеркнул, что президент по-прежнему стремится к восстановлению конституционного порядка и не подпишет заявление об отставке ни при каких обстоятельствах.

Встреча начальников генеральных штабов вооруженных сил государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по вопросу военной операции против мятежников, совершивших государственный переворот в Нигере, проходит 17-18 августа в столице Ганы - городе Аккра. Ожидается, что в ходе встречи будет обсуждаться возможная интервенция в Нигер, однако некоторые члены ECOWAS настаивают на дипломатическом варианте решения конфликта.