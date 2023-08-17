Al Jazeera: мятежники Нигера выразили готовность установить гражданское правление в стране

Член делегации религиозных лидеров Нигерии подчеркнул, что мятежники "открыты к диалогу без предварительных условий"

ДУБАЙ, 17 августа. /ТАСС/. Мятежники, совершившие государственный переворот в Нигере, выразили готовность установить в республике гражданское правление. Об этом, как сообщает телеканал Al Jazeera, заявил член делегации религиозных лидеров Нигерии, которая находится в Ниамее с посреднической миссией.

По его словам, нигерские мятежники намерены осуществить переход к гражданскому правлению "в ближайшем будущем". Кроме того, член делегации религиозных лидеров подчеркнул, что мятежники "открыты к диалогу без предварительных условий".

12 августа делегация религиозных лидеров Нигерии прибыла в Ниамей. Переговоры с мятежниками прошли за закрытыми дверями, в них приняли участие лидер военных Абдурахман Тчиани и глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн.