МККК заявил, что санкции и приостановка помощи Нигеру могут усугубить тяготы населения

Сельскохозяйственные запасы страны подходят к концу, отметили в Международном комитете Красного Креста

ЖЕНЕВА, 17 августа. /ТАСС/. Экономические санкции против Нигера и приостановка оказания помощи на цели развития рискуют усугубить трудности, с которыми сталкиваются многие жители страны. Об этом заявил Международный комитет Красного Креста (МККК).

"В дополнение к экономическим санкциям несколько стран объявили о приостановке помощи в целях развития Нигеру, что повышает риск еще больших лишений для многих людей", - отметили в организации. По оценкам МККК, "число людей, которым потребуется гуманитарная помощь, в ближайшие месяцы возрастет".

Как отметил глава делегации МККК в Нигере Рональд Офтерингер, сельскохозяйственные запасы страны подходят к концу, поэтому спрос вскоре превысит предложение на зерновых рынках, "особенно в районах, затронутых конфликтами или отсутствием безопасности". "Спрос на продовольствие и потребность в продовольственной помощи в районах проживания перемещенных лиц, беженцев и репатриантов резко возрастет", - отметил он.

С начала июля сотрудники МККК и общества Красного Креста Нигера оказывают помощь "общинам, наиболее пострадавшим в результате столкновений" в регионах Диффа, Тиллабери и Тахуа. За месяц такую помощь получили более 130 тыс. человек, говорится в пресс-релизе МККК.