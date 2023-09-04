Временный президент Габона призвал создать независимые финансовые институты

Брис Олиги Нгема также предложил финансировать национальную экономику с помощью локальных партнеров

ПРЕТОРИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент переходного периода Брис Олиги Нгема предложил сформировать в Габоне местные независимые финансовые институты, а также финансировать национальную экономику с помощью локальных партнеров. Об этом он заявил на церемонии принятия присяги.

"[Я отдаю распоряжение] финансировать национальную экономику с помощью местных партнеров и местных финансовых институтов, создать местную банковскую инфраструктуру", - сказал он в ходе обращения к согражданам, которое транслировалось габонским телевидением.

Нгема также распорядился амнистировать политических заключенных и провести референдум по новой конституции. Кроме того, он заявил о намерении передать власть гражданским по окончании переходного периода. Нгема пообещал выделить стипендии учащимся средней школы.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников - представители Республиканской гвардии, службы безопасности, армии, полиции. Мятежники отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба, распустили правительство, приостановили работу других республиканских институтов. Военные заявили, что президент "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". В день переворота его руководители создали Комитет по переходному периоду и восстановлению институтов, который взял в стране всю полноту власти. Руководителем комитета был назначен Нгема.