1 сентября, 16:02
Статья

Что известно о ситуациях в Нигере и Габоне после госпереворотов

AP Photo/ Betiness Mackosso
© AP Photo/ Betiness Mackosso

Переворот в Габоне произошел спустя чуть более месяца после мятежа в Нигере. Однако речи о военном разрешении ситуации в Габоне, как в Нигере, не ведется.

На Западе на фоне этих событий видят риск проиграть борьбу за влияние в Африке России и Китаю.

ТАСС собрал главное об обстановке в Нигере и Габоне после переворотов.

Перевороты в Нигере и Габоне

  • В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Лидеры государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив интервенцией.
  • Мятеж в Габоне произошел 30 августа вскоре после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым победил шедший на третий срок президент Али бен Бонго Ондимба. Путчисты отменили итоги голосования и арестовали свергнутого президента, его сына и ряд членов правительства.
  • Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен взаимодействовать с путчистами в Габоне дипломатическим путем, силовое решение не рассматривается, в отличие от Нигера, где не исключается военная операция со стороны ECOWAS.

Ситуация в Нигере

  • Цены на продукты питания после переворота, который произошел в конце июля, стабилизировались, однако остаются на довольно высоком уровне. С 4 сентября должна возобновиться выплата зарплат госслужащим, которая была прервана из-за мятежа.
  • В Нигере находятся 1,5 тыс. французских военнослужащих, однако они перестали покидать территории военных баз. При этом контингент находится в высокой степени готовности.

Реакция ООН на действия мятежников в Нигере

  • Военные, захватившие власть в Нигере, объявили, что приостанавливают деятельность международных организаций и НПО, а также связанных с ООН агентств в зонах проведения операций вооруженных сил страны. О каких регионах страны идет речь, не уточнялось.
  • ООН обратилась к властям Нигера, чтобы "лучше понять", что означает это решение и каковы последствия для гуманитарной работы.
  • Несмотря на решение мятежников, Международная организация ООН по миграции обратилась к нигерским военным с призывом срочно создать гуманитарный коридор, который позволил бы мигрантам из других стран безопасно покинуть республику. Также такой коридор облегчил бы доставку помощи.

Угроза интервенции ECOWAS

  • ECOWAS "преисполнено решимости осуществить военное вмешательство" в Нигер, и если переговоры с мятежниками провалятся, это лишь "вопрос времени". С таким заявлением выступил глава МИД в правительстве свергнутого президента Нигера Асуми Масуду. По его словам, соглашение с захватившими власть военными может быть достигнуто, только если они восстановят отстраненного президента Мохамеда Базума в должности.
  • Сам свергнутый президент Базум с женой и сыном заразились малярией, оставаясь под арестом в своей резиденции, сообщил Масуду. По заявлениям мятежников, Базум пребывает "в добром здравии", он общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран.

Последствия переворота в Нигере

  • Стоимость уранового концентрата достигла 16-месячного максимума в $58,8 за фунт (0,45 кг) в связи с госпереворотом в Нигере. Есть опасения, что могут быть нарушены поставки урана, поскольку часть сотрудников компании Orano, специализирующейся на производстве ядерного топлива для французских АЭС и добывающей уран в Нигере, были эвакуированы из страны, пишет Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Uranium Exchange Company.
  • Нигер является седьмым производителем урана в мире с 5% от мировой добычи.

Ситуация в Габоне

  • Брис Клотер Олиги Нгема, назначенный главой Габона на переходный период, провел встречу с 200 руководителями национальных компаний и предприятий. На ней он потребовал от них проявить патриотизм и пригрозил преследованиями за коррупцию.
  • МИД Франции заявил, что не фиксирует угроз для французских граждан в африканской республике после переворота. Ранее сообщалось, что ЕС не намерен эвакуировать граждан своих стран из Габона, как это было в Нигере.

Реакция на переворот в Габоне

  • Африканский союз приостановил участие Габона в деятельности организации в связи с госпереворотом. 4 сентября состоится экстренная встреча Экономического сообщества стран Центральной Африки (ECCAS) по Габону. Ранее ECCAS призвало к восстановлению конституционного порядка в стране.
  • Несколько стран уже выразили озабоченность и осуждение в связи с действиями мятежников в Габоне. В пятницу правительство Камеруна выступило с соответствующим заявлением, а также призвало обеспечить неприкосновенность свергнутого президента Ондимбы и его семьи.
  • При этом переворот в Габоне не повлиял на деятельность международной нефтяной компании Tullow Oil, которая включает разведку, разработку и добычу нефти. В общей сложности Tullow Oil располагает в этой африканской стране более чем 20 месторождениями.
  • Габон - одна из наиболее богатых нефтью стран Африки (обеспечивает 70,5% экспортных доходов).

Ослабление влияния Запада в регионе

  • Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг высказал мнение, что Запад рискует утратить влияние в Африке, где находится в "битве нарративов с Россией и битве предложений с Китаем". Он отметил, что Африканский регион очень важен для стабильности и безопасности Запада, в том числе из-за фактора миграции, поэтому необходимо "научиться работать" с африканскими государствами "не зазнаваясь".
 
Теги:
ГабонНигерПопытка госпереворота в НигереВоенный переворот в Габоне
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация