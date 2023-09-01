Что известно о ситуациях в Нигере и Габоне после госпереворотов

Переворот в Габоне произошел спустя чуть более месяца после мятежа в Нигере. Однако речи о военном разрешении ситуации в Габоне, как в Нигере, не ведется.

На Западе на фоне этих событий видят риск проиграть борьбу за влияние в Африке России и Китаю.

ТАСС собрал главное об обстановке в Нигере и Габоне после переворотов.

Перевороты в Нигере и Габоне

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Лидеры государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив интервенцией.

Мятеж в Габоне произошел 30 августа вскоре после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым победил шедший на третий срок президент Али бен Бонго Ондимба. Путчисты отменили итоги голосования и арестовали свергнутого президента, его сына и ряд членов правительства.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен взаимодействовать с путчистами в Габоне дипломатическим путем, силовое решение не рассматривается, в отличие от Нигера, где не исключается военная операция со стороны ECOWAS.

Ситуация в Нигере

Цены на продукты питания после переворота, который произошел в конце июля, стабилизировались, однако остаются на довольно высоком уровне. С 4 сентября должна возобновиться выплата зарплат госслужащим, которая была прервана из-за мятежа.

В Нигере находятся 1,5 тыс. французских военнослужащих, однако они перестали покидать территории военных баз. При этом контингент находится в высокой степени готовности.

Реакция ООН на действия мятежников в Нигере

Военные, захватившие власть в Нигере, объявили, что приостанавливают деятельность международных организаций и НПО, а также связанных с ООН агентств в зонах проведения операций вооруженных сил страны. О каких регионах страны идет речь, не уточнялось.

ООН обратилась к властям Нигера, чтобы "лучше понять", что означает это решение и каковы последствия для гуманитарной работы.

Несмотря на решение мятежников, Международная организация ООН по миграции обратилась к нигерским военным с призывом срочно создать гуманитарный коридор, который позволил бы мигрантам из других стран безопасно покинуть республику. Также такой коридор облегчил бы доставку помощи.

Угроза интервенции ECOWAS

ECOWAS "преисполнено решимости осуществить военное вмешательство" в Нигер, и если переговоры с мятежниками провалятся, это лишь "вопрос времени". С таким заявлением выступил глава МИД в правительстве свергнутого президента Нигера Асуми Масуду. По его словам, соглашение с захватившими власть военными может быть достигнуто, только если они восстановят отстраненного президента Мохамеда Базума в должности.

Сам свергнутый президент Базум с женой и сыном заразились малярией, оставаясь под арестом в своей резиденции, сообщил Масуду. По заявлениям мятежников, Базум пребывает "в добром здравии", он общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран.

Последствия переворота в Нигере

Стоимость уранового концентрата достигла 16-месячного максимума в $58,8 за фунт (0,45 кг) в связи с госпереворотом в Нигере. Есть опасения, что могут быть нарушены поставки урана, поскольку часть сотрудников компании Orano, специализирующейся на производстве ядерного топлива для французских АЭС и добывающей уран в Нигере, были эвакуированы из страны, пишет Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Uranium Exchange Company.

Нигер является седьмым производителем урана в мире с 5% от мировой добычи.

Ситуация в Габоне

Брис Клотер Олиги Нгема, назначенный главой Габона на переходный период, провел встречу с 200 руководителями национальных компаний и предприятий. На ней он потребовал от них проявить патриотизм и пригрозил преследованиями за коррупцию.

МИД Франции заявил, что не фиксирует угроз для французских граждан в африканской республике после переворота. Ранее сообщалось, что ЕС не намерен эвакуировать граждан своих стран из Габона, как это было в Нигере.

Реакция на переворот в Габоне

Африканский союз приостановил участие Габона в деятельности организации в связи с госпереворотом. 4 сентября состоится экстренная встреча Экономического сообщества стран Центральной Африки (ECCAS) по Габону. Ранее ECCAS призвало к восстановлению конституционного порядка в стране.

Несколько стран уже выразили озабоченность и осуждение в связи с действиями мятежников в Габоне. В пятницу правительство Камеруна выступило с соответствующим заявлением, а также призвало обеспечить неприкосновенность свергнутого президента Ондимбы и его семьи.

При этом переворот в Габоне не повлиял на деятельность международной нефтяной компании Tullow Oil, которая включает разведку, разработку и добычу нефти. В общей сложности Tullow Oil располагает в этой африканской стране более чем 20 месторождениями.

Габон - одна из наиболее богатых нефтью стран Африки (обеспечивает 70,5% экспортных доходов).

Ослабление влияния Запада в регионе