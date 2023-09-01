Что известно о ситуациях в Нигере и Габоне после госпереворотов

Переворот в Габоне произошел спустя чуть более месяца после мятежа в Нигере. Однако речи о военном разрешении ситуации в Габоне, как в Нигере, не ведется.
На Западе на фоне этих событий видят риск проиграть борьбу за влияние в Африке России и Китаю.
ТАСС собрал главное об обстановке в Нигере и Габоне после переворотов.
Перевороты в Нигере и Габоне
- В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Лидеры государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив интервенцией.
- Мятеж в Габоне произошел 30 августа вскоре после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым победил шедший на третий срок президент Али бен Бонго Ондимба. Путчисты отменили итоги голосования и арестовали свергнутого президента, его сына и ряд членов правительства.
- Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен взаимодействовать с путчистами в Габоне дипломатическим путем, силовое решение не рассматривается, в отличие от Нигера, где не исключается военная операция со стороны ECOWAS.
Ситуация в Нигере
- Цены на продукты питания после переворота, который произошел в конце июля, стабилизировались, однако остаются на довольно высоком уровне. С 4 сентября должна возобновиться выплата зарплат госслужащим, которая была прервана из-за мятежа.
- В Нигере находятся 1,5 тыс. французских военнослужащих, однако они перестали покидать территории военных баз. При этом контингент находится в высокой степени готовности.
Реакция ООН на действия мятежников в Нигере
- Военные, захватившие власть в Нигере, объявили, что приостанавливают деятельность международных организаций и НПО, а также связанных с ООН агентств в зонах проведения операций вооруженных сил страны. О каких регионах страны идет речь, не уточнялось.
- ООН обратилась к властям Нигера, чтобы "лучше понять", что означает это решение и каковы последствия для гуманитарной работы.
- Несмотря на решение мятежников, Международная организация ООН по миграции обратилась к нигерским военным с призывом срочно создать гуманитарный коридор, который позволил бы мигрантам из других стран безопасно покинуть республику. Также такой коридор облегчил бы доставку помощи.
Угроза интервенции ECOWAS
- ECOWAS "преисполнено решимости осуществить военное вмешательство" в Нигер, и если переговоры с мятежниками провалятся, это лишь "вопрос времени". С таким заявлением выступил глава МИД в правительстве свергнутого президента Нигера Асуми Масуду. По его словам, соглашение с захватившими власть военными может быть достигнуто, только если они восстановят отстраненного президента Мохамеда Базума в должности.
- Сам свергнутый президент Базум с женой и сыном заразились малярией, оставаясь под арестом в своей резиденции, сообщил Масуду. По заявлениям мятежников, Базум пребывает "в добром здравии", он общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран.
Последствия переворота в Нигере
- Стоимость уранового концентрата достигла 16-месячного максимума в $58,8 за фунт (0,45 кг) в связи с госпереворотом в Нигере. Есть опасения, что могут быть нарушены поставки урана, поскольку часть сотрудников компании Orano, специализирующейся на производстве ядерного топлива для французских АЭС и добывающей уран в Нигере, были эвакуированы из страны, пишет Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Uranium Exchange Company.
- Нигер является седьмым производителем урана в мире с 5% от мировой добычи.
Ситуация в Габоне
- Брис Клотер Олиги Нгема, назначенный главой Габона на переходный период, провел встречу с 200 руководителями национальных компаний и предприятий. На ней он потребовал от них проявить патриотизм и пригрозил преследованиями за коррупцию.
- МИД Франции заявил, что не фиксирует угроз для французских граждан в африканской республике после переворота. Ранее сообщалось, что ЕС не намерен эвакуировать граждан своих стран из Габона, как это было в Нигере.
Реакция на переворот в Габоне
- Африканский союз приостановил участие Габона в деятельности организации в связи с госпереворотом. 4 сентября состоится экстренная встреча Экономического сообщества стран Центральной Африки (ECCAS) по Габону. Ранее ECCAS призвало к восстановлению конституционного порядка в стране.
- Несколько стран уже выразили озабоченность и осуждение в связи с действиями мятежников в Габоне. В пятницу правительство Камеруна выступило с соответствующим заявлением, а также призвало обеспечить неприкосновенность свергнутого президента Ондимбы и его семьи.
- При этом переворот в Габоне не повлиял на деятельность международной нефтяной компании Tullow Oil, которая включает разведку, разработку и добычу нефти. В общей сложности Tullow Oil располагает в этой африканской стране более чем 20 месторождениями.
- Габон - одна из наиболее богатых нефтью стран Африки (обеспечивает 70,5% экспортных доходов).
Ослабление влияния Запада в регионе
- Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг высказал мнение, что Запад рискует утратить влияние в Африке, где находится в "битве нарративов с Россией и битве предложений с Китаем". Он отметил, что Африканский регион очень важен для стабильности и безопасности Запада, в том числе из-за фактора миграции, поэтому необходимо "научиться работать" с африканскими государствами "не зазнаваясь".