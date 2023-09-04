4 сентября, 13:57,
обновлено 4 сентября, 14:28

Эрдоган заявил, что строительство АЭС "Аккую" идет полным ходом

По словам турецкого президента, обсуждается проект возведения Россией второй атомной электростанции в республике

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" продолжается полным ходом, обсуждается проект возведения Россией второй атомной электростанции в республике. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы также обсудили с господином Путиным другие глобальные события. Наши тесные контакты с Россией будут и впредь способствовать решению региональных и глобальных проблем. Строительство АЭС "Аккую" идет с прежней интенсивностью, и сегодня мы обсудили электростанцию "Синоп" в качестве второго шага. Благодаря предпринятым шагам Турция сделает рывок вперед. Я хотел бы еще раз поблагодарить господина Путина и пожелать, чтобы мой визит принес пользу нашим странам и региону", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация