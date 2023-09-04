Эксперт: заявления лидеров РФ и Турции показали отсутствие прогресса по зерновой сделке

Научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов отметил, что это не значит, что стороны не прорабатывают каких-либо новых договоренностей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Заявления президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи продемонстрировали отсутствие на текущий момент прогресса по возобновлению зерновой сделки, но это не значит, что стороны не прорабатывают каких-либо новых договоренностей. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

"Как показала встреча, позиция Москвы по тем требованием, которые должны быть учтены в сделке, она была донесена до руководства Турецкой Республики в рамках этого визита. Добиться, насколько мы можем судить по вербальным признакам, принципиального соглашения по зерновой сделке не удалось. Заявления президентов не содержат серьезного упоминания новых подвижек прогресса", - сказал он.

"На этом фоне основное внимание сконцентрировано на повторении ключевых принципов, с которыми стороны выступают в рамках переговорного процесса, либо же затрагивают вопросы двустороннего экономического сотрудничества, в том числе в энергетической сфере, создании газового хаба и развития атомной энергетики на территории Турции", - отметил эксперт.

Тем не менее, как указал Лукьянов, встречу нельзя считать безрезультатной. "Сам факт визита президента Турции в Россию в условиях конфронтации с Западом - это важная символическая победа и определенного рода сигнал, - пояснил специалист. - Даже если не было достигнуто определенных успехов в рамках переговоров в настоящий момент, нельзя сказать, что не было совсем никакого прогресса в рамках дискуссии и обсуждения".

"Если стороны не готовы сейчас что-то анонсировать, это не значит, что они не готовят что-то новое. Переговоры на высшем уровне состоялись, им предшествовала серьезная техническая проработка, поэтому можно говорить о том, что здесь есть, за чем наблюдать в будущем. Стоит подождать того, как турецкая сторона представит свое видение результатов", - добавил собеседник агентства.

Переговоры Путина и Эрдогана прошли в понедельник в Сочи. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров, президент РФ заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей обещаний.