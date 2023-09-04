Лихачев заявил, что выручка от АЭС "Аккую" может пойти на строительство новой станции

По словам главы Росатома, с технической точки зрения новая станция будет эквивалентна АЭС "Аккую" и содержать четыре энергоблока

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Выручка от продажи электричества с АЭС "Аккую" в Турции может стать инвестиционным ресурсом для строительства новой станции, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Ожидаем, что во второй половине двадцатых годов будем иметь приличную выручку непосредственно в Турецкой Республике от продажи электричества [с АЭС "Аккую"] и будем обладать уже, условно говоря, турецким инвестиционным ресурсом, который будем вкладывать в новую станцию, если такое решение будет принято", - сказал он в комментарии Первому каналу.

По словам Лихачева, с технической точки зрения новая станция будет эквивалентна АЭС "Аккую" и содержать четыре энергоблока.

Ранее в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что строительство первой в Турции АЭС "Аккую" продолжается полным ходом, обсуждается проект возведения Россией второй атомной электростанции в республике - "Синоп".

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного с РФ 12 мая 2010 года. Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность АЭС будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год и удовлетворять 10% потребностей республики в электроэнергии.