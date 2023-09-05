Хуснуллин заявил, что благодаря бюджетным кредитам в РФ достроят 20 детских садов

На эти средства также возведут шесть школ, сообщил вице-премьер РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. В России по итогам 2023 года благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам (ИБК) сдадут в эксплуатацию 20 детских садов и 6 школ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В 2022 году по этому механизму построили четыре детских сада, в которые пошли более 1,1 тыс. ребят. В 2023 году, к началу учебного года, открыли еще шесть образовательных учреждений в общей сложности на 3,6 тыс. мест. В целом в этом году с помощью ИБК введем 20 детских садов и 6 школ", - процитировали Хуснуллина в сообщении на сайте правительства РФ.

Вице-премьер добавил, что к началу 2023-2024 учебного года за счет ИБК были достроены четыре детских сада и две школы в трех регионах России. Так, в Вологде и Тюмени открылись два новых здания общеобразовательных школ на 1,2 тыс. учеников каждое. В Московской области за счет ИБК были построены четыре детских сада.

"Инфраструктурные бюджетные кредиты стали самым востребованным инструментом инфраструктурного меню для регионов. В связи с чем по поручению президента лимит средств был увеличен на 190 млрд рублей по линии специальных казначейских кредитов. Часть этих средств будет направлена на реализацию мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа. СКК планируется направить на строительство трех образовательных объектов в Хабаровске, Якутске и Уссурийске", - приводятся в сообщении слова министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

Инфраструктурные бюджетные кредиты предоставляются для финансирования крупных проектов в регионах по льготной ставке и позволяют развивать в субъектах социальную, дорожную, транспортную и коммунальную инфраструктуру. Оператором ИБК является Фонд развития территорий.