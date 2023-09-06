6 сентября, 05:12,
обновлено 6 сентября, 05:16

Эксперт заявил, что без смены руководства ЕС создание газового хаба останется под вопросом

По мнению эксперта в области энергетики Недждета Памира, для успеха проекта нужно, чтобы "поменялось политическое сознание в Европе и лидеры там начали думать об интересах своих собственных стран"

АНКАРА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Антироссийские настроения в европейском руководстве и особенности законодательной базы Турции могут значительно усложнить реализацию предлагаемого Россией проекта газового хаба. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт в области энергетики и бывший член руководства турецкой нефтяной госкомпании TPAO Недждет Памир.

"Сейчас снова активизировалась дискуссия по проекту газового хаба. Но в данный момент этот проект позиционируют как важную площадку для продажи российского газа в Европу. И в этом плане есть два аспекта, влияющие на судьбу хаба. Пока не сменится руководство в Европе, в Германии, Франции, ЕС, которое сейчас действует в соответствии с американскими интересами, экспорт газа через Турцию или напрямую из России останется крайне проблематичным. И остается вопрос с юридической базой", - считает собеседник агентства. Он отметил, что для успеха такого проекта, как обсуждаемый Анкарой и Москвой газовый хаб, нужно, чтобы "поменялось политическое сознание в Европе и лидеры там начали думать об интересах своих собственных стран".

Читайте также
Что известно о проекте газового хаба в Турции

"Смотрите, Россия построила "Северные потоки". По первой ветке шли миллиарды кубометров газа, вторая ветка была построена, проведены все необходимые тесты. Но пока шло строительство и испытания, США, администрация [президента Джо] Байдена постоянно пытались ставить палки в колеса. России удалось преодолеть эти препятствия. Но с приходом [канцлера Германии Олафа] Шольца все застопорилось. Под влиянием США он заморозил проект на фоне событий на Донбассе", - отметил он. Памир напомнил, что в итоге цена 1 тыс. куб. м газа на европейском спотовом рынке выросла в разы, превысив $3 тыс.

По его мнению, предложение президента РФ Владимира Путина построить газовый хаб импонирует турецкому руководству и повышает значимость Турции. Однако собеседник агентства призывает учитывать, что "пока позиция европейских руководителей заключается в препятствовании России, ждать успеха от проекта газового хаба не стоит".

"Вторым сложным аспектом остается законодательная база энергетического рынка Турции. Она не дает удобных возможностей поставщикам - России, Ирану, Азербайджану - вести дела в контексте хаба на принципах свободного рынка и свободного ценообразования. Нужно менять юридическую базу. Быстро такие вещи не получится сделать. Так что на словах проект красивый, но обременен большими трудностями", - считает Памир. В среднесрочной перспективе, однако, по его мнению, прогресс может быть, но это будет зависеть от изменений международной и национальной конъюнктуры.

"Безусловно, после саммита в Сочи Турция и Россия будут вести работу по хабу и по газовым вопросам в целом, и будут определенные результаты. Будут контакты рабочих групп, переговоры с российскими экспортерами, в том числе по обновлению газовых соглашений. Есть вопросы по закупочной цене российского газа, поступающего по трубопроводам. Сейчас формула расчета этой цены не особенно выгодна Турции", - сказал эксперт. В то же время он считает, что США "будут продолжать давление на Турцию, пытаясь влиять и на ее газовые договоренности с другими странами, и Анкара будет вынуждена соблюдать баланс". 

Теги:
ТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация