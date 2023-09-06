Эксперт заявил, что без смены руководства ЕС создание газового хаба останется под вопросом

По мнению эксперта в области энергетики Недждета Памира, для успеха проекта нужно, чтобы "поменялось политическое сознание в Европе и лидеры там начали думать об интересах своих собственных стран"

АНКАРА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Антироссийские настроения в европейском руководстве и особенности законодательной базы Турции могут значительно усложнить реализацию предлагаемого Россией проекта газового хаба. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт в области энергетики и бывший член руководства турецкой нефтяной госкомпании TPAO Недждет Памир.

"Сейчас снова активизировалась дискуссия по проекту газового хаба. Но в данный момент этот проект позиционируют как важную площадку для продажи российского газа в Европу. И в этом плане есть два аспекта, влияющие на судьбу хаба. Пока не сменится руководство в Европе, в Германии, Франции, ЕС, которое сейчас действует в соответствии с американскими интересами, экспорт газа через Турцию или напрямую из России останется крайне проблематичным. И остается вопрос с юридической базой", - считает собеседник агентства. Он отметил, что для успеха такого проекта, как обсуждаемый Анкарой и Москвой газовый хаб, нужно, чтобы "поменялось политическое сознание в Европе и лидеры там начали думать об интересах своих собственных стран".

"Смотрите, Россия построила "Северные потоки". По первой ветке шли миллиарды кубометров газа, вторая ветка была построена, проведены все необходимые тесты. Но пока шло строительство и испытания, США, администрация [президента Джо] Байдена постоянно пытались ставить палки в колеса. России удалось преодолеть эти препятствия. Но с приходом [канцлера Германии Олафа] Шольца все застопорилось. Под влиянием США он заморозил проект на фоне событий на Донбассе", - отметил он. Памир напомнил, что в итоге цена 1 тыс. куб. м газа на европейском спотовом рынке выросла в разы, превысив $3 тыс.

По его мнению, предложение президента РФ Владимира Путина построить газовый хаб импонирует турецкому руководству и повышает значимость Турции. Однако собеседник агентства призывает учитывать, что "пока позиция европейских руководителей заключается в препятствовании России, ждать успеха от проекта газового хаба не стоит".

"Вторым сложным аспектом остается законодательная база энергетического рынка Турции. Она не дает удобных возможностей поставщикам - России, Ирану, Азербайджану - вести дела в контексте хаба на принципах свободного рынка и свободного ценообразования. Нужно менять юридическую базу. Быстро такие вещи не получится сделать. Так что на словах проект красивый, но обременен большими трудностями", - считает Памир. В среднесрочной перспективе, однако, по его мнению, прогресс может быть, но это будет зависеть от изменений международной и национальной конъюнктуры.

"Безусловно, после саммита в Сочи Турция и Россия будут вести работу по хабу и по газовым вопросам в целом, и будут определенные результаты. Будут контакты рабочих групп, переговоры с российскими экспортерами, в том числе по обновлению газовых соглашений. Есть вопросы по закупочной цене российского газа, поступающего по трубопроводам. Сейчас формула расчета этой цены не особенно выгодна Турции", - сказал эксперт. В то же время он считает, что США "будут продолжать давление на Турцию, пытаясь влиять и на ее газовые договоренности с другими странами, и Анкара будет вынуждена соблюдать баланс".