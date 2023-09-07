На Kazan Digital Week зарегистрировались почти 6 тыс. человек

Заявки для участия в международном форуме подали представители регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Турции, Ирана, Бразилии, Нигерии, Китая, ОАЭ и других стран

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Почти 6 тыс. человек прошли регистрацию для участия в международном форуме Kazan Digital Week. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

"На сегодняшний день у нас идет активная регистрация. <…> По состоянию на сегодняшний день, зарегистрировано более 5,7 тыс. участников. Регистрация, я хотел бы подчеркнуть, заканчивается 19 сентября", - рассказал Хайруллин.

По его словам, большая часть гостей форума представляет регионы России. Кроме того, зарегистрированы участники из Белоруссии, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана, Ирана, Бразилии, Индонезии, Нигерии, Японии, Китая, ОАЭ, Канады и других стран.

"У нас 10 главных направлений форума. Они охватывают от сельского хозяйства до сферы здравоохранения, культуры, финтеха, кибербезопасности, интернета вещей, промышленности", - сказал министр, добавив, что форум также затронет вопросы импортозамещения.

Хайруллин отметил, что во время форума пройдет выставка компаний, которые презентуют свои IТ-решения. В 2023 году экспозиция занимает до 4 тыс. кв. м, 133 выставочных стенда. "Отдельно было принято решение <…> - зона для малых российских стратапов, студенческих стартапов, которые представят свои лучшие проекты. Мы организуем встречу с инвесторами, с венчурными предпринимателями", - сообщил министр.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев отмечал, что регистрация на форум идет вдвое активнее, чем в 2022 году. По его прогнозам, Kazan Digital Week может стать наиболее массовым IТ-мероприятием в регионах России. По словам Хайруллина, в 2022 году в работе площадки приняло участие более 15 тыс. человек.

Kazan Digital Week пройдет в Kazan Expo с 20 по 22 сентября. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.