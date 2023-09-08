Путин дал старт движению по новому участку М-12

Одновременно с этим в Москве открылся участок скоростного диаметра до трассы М-12

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область запустил движение по участку трассы М-12, который связал Москву с Арзамасом, передает корреспондент ТАСС. Одновременно с этим в Москве открылся участок скоростного диаметра до трассы М-12.

Глава государства вышел на связь со строителями трассы по видео-конференц-связи. В церемонии приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Кадры с открытия трассы М-12 в Нижегородской области © Георгий Поветкин/ ТАСС

"Разрешаю", - сказал Путин в ответ на просьбу дать команду на запуск движения. "Поехали", - добавил он. После этого по новой дороге началось движение авто.

"Хочу еще раз поздравить всех с сегодняшним замечательным событием. И, безусловно, желаю новых успехов", - обратился президент к участникам церемонии.

Как отметил на церемонии Собянин, для нового дорожного объекта столица построила 14 км дорог, три эстакады и один мост. "Магистраль очень важная. Ежедневно по ней будет проезжать около 40-50 тыс. автомашин и порядка 20 тыс. пассажиров общественного городского транспорта, [она] разгрузит и МКАД, и прилегающую улично-дорожную сеть", - сказал он.

Губернатор Подмосковья рассказал, что участок трассы пересекает регион на 77 км и проходит через шесть густонаселенных территорий, среди которых Балашиха, Люберцы, Павловский Посад, Электросталь, Богородский городской округ. Развитие таких проектов, по его словам, дает важное преимущество - оно позволяет на старых федеральных трассах делать выделенные полосы для общественного транспорта. "Для нас это новый виток развития экономики и, конечно, качества жизни. <...> Здесь примыкает большая концессионная дорога, которую мы должны в рабочем режиме запустить к концу следующего года. Это Южно-Лыткаринская трасса", - добавил Воробьев.