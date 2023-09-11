По словам главы Минпромторга, эта машина займет "хорошую долю" на рынке

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провел тест-драйв нового пикапа Sollers ST6, производство которого запустили во Владивостоке.

"Хорошая утилитарная машина. Наряду с УАЗом "Патриот" спрос этой модификации, которая аналогична, будет иметь хорошую долю рынка. И самое главное - производиться здесь, во Владивостоке, и таким образом закрывать периметр Дальневосточного региона, чтобы не таскать по стране. Таким образом и логистика будет оптимальная, и конкурентная цена, и технические характеристики, уровень локализации будет высокий", - рассказал журналистам Мантуров.

Он также подчеркнул, что ограничение Японией поставок подержанных праворульных автомобилей в РФ освобождает рынок для новых российских автомобилей.

Ранее компания Sollers запустила серийное производство новых пикапов ST6 на предприятии "Автомобильные индустриальные технологии" во Владивостоке. В ходе церемонии Мантуров отметил, что в 2024 году производитель планирует наладить выпуск еще одной новой модели Sollers.