"Газпром нефть" изучит возможности экозаправки флота Евроазиатского контейнерного транзита

Сотрудничество с Росатомом позволит повысить экологическую безопасность и устойчивость первой арктической контейнерной линии, а также внесет вклад в декарбонизацию судоходства в Арктике, отметили в компании

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" изучит возможности заправки экологичным топливом судов Евроазиатского контейнерного транзита (ЕАКТ).

Соответствующие соглашение подписано с Росатомом о совместной реализации проекта ЕАКТ, в рамках которого будут осуществляться перевозки контейнеров по Северному морскому пути между восточной и западной частью Евразии, сообщает "Газпром нефть".

"Соглашением предусмотрено взаимодействие Росатома и "Газпром нефти" в вопросе изучения условий бункеровки флота ЕАКТ судовым топливом с низким углеродным следом, в том числе сжиженным природным газом. Сотрудничество компаний позволит повысить экологическую безопасность и устойчивость первой арктической контейнерной линии, а также внесет вклад в декарбонизацию судоходства в Арктике", - отметили в компании. "Газпром нефть" уже занимается бункеровкой судов, в том числе в портах, обслуживающих маршрут Северного морского пути.

"Декарбонизация судоходства на стратегическом транспортном маршруте Северного морского пути - одна из ключевых задач для участников всей отрасли. На сегодняшний день мы заправляем экологичным топливом каждое второе судно в Арктике" , - сказал генеральный директор "Газпромнефть Марин Бункер" Антон Соболев.

Директор по развитию бизнеса госкорпорации "Росатом" Екатерина Ляхова заметила, что благодаря развитию транзитного маршрута через Северный морской путь, участники мировой торговли получат дополнительный маршрут доставки грузов, который поможет сократить сроки перевозок и нагрузку на окружающую среду.

"Мы стремимся к тому, чтобы транзит через СМП был предсказуемым и безопасным, и приветствуем наших партнеров, которые, как и мы, занимаются развитием Северного морского пути, обеспечивая баланс его экономического и устойчивого развития", - добавила она.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.