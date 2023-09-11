В ГК "Дело" связали убытки в контейнерных перевозках с неурегулированностью экспорта

По словам председателя совета директоров ГК "Дело" Сергея Шишкарева, создание совета или союза потребителей услуг инфраструктура Восточного полигона позволит избежать социальных взрывов на рынке в России

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Неурегулированность вопроса экспортных перевозок на Восточном полигоне приводит к убыткам в контейнерных перевозках. Об этом сообщил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев в рамках сессии "Тернистый Восточный полигон - как ускорить трансграничное сотрудничество" на полях Восточного экономического форума.

"У нас "Восточная стивидорная компания" - это часть нашей мультимодальной транспортной цепочки - с начала года теряет перерабатывающие способности до 10 тыс. контейнеров за счет неурегулированности вопроса вывоза экспорта. Это совокупно где-то $18-20 млн выручки, в рублях это легко посчитать. Конкретно Приморский край теряет в налоговых отчислениях - за полгода потерял порядка 300 млн рублей", - сказал Шишкарев.

Он отметил, что в связи с этим возникает вопрос о необходимости увеличивать перерабатывающую фактическую способность терминала, если группа не может грузы ни привезти, ни вывезти. Компаниям необходимо быть уверенными, что предлагаемые к перевозке объемы грузов будут приняты.

Шишкарев добавил, что создание совета или союза потребителей услуг инфраструктура Восточного полигона позволит избежать социальных взрывов на рынке в России. "Я не согласен с термином, что разворот на Восток получился случайно из-за известных событий. Мы давно уже были ориентированы на торговлю как экспорт грузами на Юго-Восточную Азию, на рынки Китая, Индии, в том числе и уголь, так и импортные потоки уже с завидным постоянством, регулярностью переключались на рынки производства именно в этих странах. Поэтому нам нужны комплексные системные решения, поэтому повторю ту идею, которой заканчивал свою выступление год назад. <…> Я предлагаю создать союз или совет потребителей услуг инфраструктуры Восточного полигона", - сказал он.

Ранее он пояснял, что такой совет нужен для урегулирования и сбалансирования перевозок на востоке России. Совет может стать площадкой для координации и решения проблем при перевозке на востоке страны.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.