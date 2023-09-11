Росатом и КРДВ будут вместе строить Западный транспортно-логистический узел

В Западном ТЛУ планируется производить перевалку грузов между специализированными контейнеровозами ледового класса и судами неледового класса

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и логистический интегратор Росатома - ООО "Русатом карго" - подписали соглашение о сотрудничестве в рамках строительства Западного транспортно-логистического узла (ТЛУ). Церемония подписания состоялась на полях VIII Восточного экономического форума.

Наряду с аналогичным хабом во Владивостоке и флотом контейнеровозов ледового класса Западный ТЛУ в поселке Белокаменка Мурманской области является инфраструктурной основой проекта "Евроазиатский контейнерный транзит". Он направлен на создание первой регулярной арктической линии для выполнения морских транзитных контейнерных грузоперевозок между восточной и западной частью Евразии через Северный морской путь. В Западном ТЛУ планируется производить перевалку грузов между специализированными контейнеровозами ледового класса и судами неледового класса. Терминал, состоящий из двух глубоководных причалов, рассчитанных на прием судов вместимостью до 6 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), будет оснащен современным высокопроизводительным оборудованием. Расчетная пропускная способность Западного ТЛУ составит около 10 млн тонн в год.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.