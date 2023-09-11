"Алроса" не изучает возможность покупки российских активов Polymetal

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщала, что "Алроса" обсуждала возможность приобретения российских активов золотодобывающей компании

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" на данный момент не изучает возможность покупки российских активов Polymetal. Об этом ТАСС в кулуарах ВЭФ сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

"Нет, пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, изучает ли компания возможность покупки российских активов Polymetal.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что "Алроса" обсуждала возможность приобретения российских активов золотодобывающей компании Polymetal.

В начале августа глава Polymetal сообщил, что компания после завершения перерегистрации с острова Джерси в Казахстан рассматривает возможность продажи российских активов в течение шести-девяти месяцев, а полученные средства могут быть направлены на дивиденды и инвестиции в проекты в Казахстане. Он также отмечал, что продажа российских активов стала вынужденной мерой, поскольку существует риск санкций для всей группы.

Минфин США 19 мая включил в санкционный список "АО "Полиметалл" - российскую структуру Polymetal.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. "Алроса" обеспечивает до 90% добычи алмазов в России. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.