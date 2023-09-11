В ВЭБ.РФ заявили, что инфляция в РФ была бы 5%, если бы отсутствовали скачки курсов валют

Главный экономист ВЭБ.РФ. Андрей Клепач отметил, что скачки курсов "не вылечить" через поднятия ключевой ставки Банка России

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2023 года была на уровне чуть выше 5%, если бы не недавние скачки курсов валют. Такое мнение выразил главный экономист ВЭБ.РФ. Андрей Клепач на сессии "Безопасность движения капитала" Восточного экономического форума.

Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция в РФ в 2023 году будет в пределах 5-6,5%.

"Такие скачки курса, на мой взгляд, наносят огромный ущерб экономике. Однозначно. Можно заняться макрорасчетами, насколько это ускорит нашу инфляцию, если бы не эти последние скачки. Я думаю, что она бы была пять с лишним процентов. Так будет за шесть "плюс". Это рушит все инвестиционные планы и с точки зрения импорта, и с точки зрения окупаемости", - сказал Клепач.

При этом он отметил, что скачки курсов "не вылечить" через поднятия ключевой ставки Банка России. В качестве одной из альтернатив в данном случае являются переговоры с импортерами и экспортерами об объемах продажи валюты, считает главный экономист ВЭБ.РФ.

В последние несколько недель курс рубля по отношению к другим валютам находится под давлением. За период с начала года российская валюта ослабла против доллара на 38% и против юаня на 34%. Сильнее всего рубль слабел в начале августа, когда его курс достиг 100 рублей за доллар, вернувшись к уровням апреля 2022 года.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.